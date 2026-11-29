LO QUE DEBES SABER:

Tras incidente de malware de NIKKE , SHIFT UP y Level Infinite ofrecen reembolsos a los jugadores afectados que puedan acreditar gastos

Solo pueden optar por reembolso aquellos jugadores que utilizaron la versión para PC entre el 27 de septiembre y el 5 de noviembre, y que cumplan con ciertos requisitos

Los jugadores deben enviar los detalles de los gastos y las pruebas correspondientes al servicio de atención al cliente para su revisión

Los reembolsos aprobados se entregarán en forma de tarjetas de regalo

SHIFT UP y Level Infinite apenas salen de una enorme polémica por infectar las PC de millones de jugadores con malware que se propagó a través de GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Obviamente, las compañías recibieron duras críticas por lo ocurrido, pero continúan dando seguimiento a los afectados, incluyendo reembolsos.

Las compensaciones hasta ahora habían sido únicamente en la forma de contenido dentro de NIKKE para toda la base de jugadores del título gachapón. Todos los afectados que hubieran registrado daños o pérdidas por este incidente podían ponerse en contacto con SHIFT UP y Level Infinite a través de su servicio de atención al cliente.

No obstante, esta semana los responsables del juego anunciaron una medida más con la que buscan compensar a jugadores que hicieron gastos por culpa del infame malware k2f_chan.

¿Qué jugadores de NIKKE podrán recibir reembolsos?

Recientemente se llevó a cabo una actualización del lanzador para implementar las mejoras que las compañías habían prometido relacionadas con el navegador incorporado (TBS Browser) y la seguridad del lanzador en general.

Pero además se dio a conocer un programa de “soporte dedicado para el incidente de seguridad de noviembre de 2026”, que buscaría apoyar a los jugadores por inconvenientes económicos por que tuvieron que pasar como consecuencia del malware.

De acuerdo con el aviso, los jugadores elegibles serían los que usaron la versión de NIKKE para PC del 27 de septiembre al 5 de noviembre, periodo en el que se propagó el malware. Sin embargo, no todos podrán recibir un reembolso.

k2f_chan afectó las celebraciones de aniversario de NIKKE y la imagen de SHIFT UP (imagen: SHIFT UP, Level Infinite, Nikke.gg, DEV Community, LEVEL UP)

¿Cómo recibir reembolsos por malware de NIKKE?

Decimos esto porque sólo aquellos jugadores que hayan hecho gastos por culpa expresamente de este incidente en PC y que, sobre todo, puedan comprobarlos, ya que tendrán que detallar los gastos que se hicieron y adjuntar imágenes que sirvan de evidencia.

De acuerdo con el equipo de NIKKE, los reembolsos cubrirán gastos relacionados con la instalación de Windows (licencia), la compra de programas nuevos de seguridad (anntivirus) o la contratación de servicios profesionales de inspección o eliminación de malware o la adquisición de dispositivos de almacenamiento (USB o discos duros) para hacer respaldos y transferencia de información o instalar Windows.

Level Infinite y SHIFT UP reembolsarán a jugadores que gastaron dinero por infección de malware (imagen: SHIFT UP, Level Infinite, LEVEL UP)

Los que crean cumplir con estas condiciones, deberían ponerse en contacto con las compañías a través del centro de atención a clientes dentro del juego. Luego de enviar la solicitud, los jugadores tendrán que esperar la resolución, ya que se revisarán individualmente y, si el reembolso se aprueba, el equipo determinará el monto y lo enviará en la forma de una tarjeta de regalo para una plataforma sin especificar.

No se estableció una fecha límite para hacer la solicitud de rembolso, pero si eres uno de los jugadores elegibles te recomendamos hacerlo cuanto antes.

¿Qué opinas de las medidas que están tomando SHIFT UP y Level Infinite? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con GODDESS OF VICTORY: NIKKE si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2