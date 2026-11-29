LO QUE DEBES SABER:

PlayStation logró una inusual victoria en el mercado japonés gracias al exitoso lanzamiento de GTA 6 , algo que no se ve desde marzo de 2025

Las sólidas ventas de GTA 6 lo convirtieron en el juego más vendido de la semana, superando notablemente a The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

A pesar del éxito de PlayStation, Nintendo sigue dominando el mercado

Al tener en cuenta todos los modelos de consolas de Nintendo, sus ventas conjuntas superaron por un estrecho margen a las de los distintos modelos de PlayStation

Nintendo ha demostrado tener un dominio completo de Japón tanto en juegos como en consolas. Semana tras semana ésta es la compañía que más vende, pero esta vez es diferente, pues Grand Theft Auto VI (GTA 6) le dio una victoria rarísima a Sony y PlayStation.

Aunque con censura, GTA 6 logró llegar a Japón y gozó un debut potente. Así lo deja ver el reporte de ventas de software en formato físico y hardware de Famitsu de la semana 47 de 2026, que comprendió del 16 al 22 de noviembre (vía Gematsu).

PlayStation vuelve a la cima en Japón

En los últimos 4 días de esa semana, el título de Rockstar Games y Take-Two Interactive logró vender 200,759 unidades, suficientes para convertirse en el juego más vendido en esa semana y por mucho, pues el segundo lugar apenas superó las 35,000 copias vendidas y lo ocupó The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026), cuyas ventas se desinflaron luego de que el título cumpliera su 3.ª semana en el mercado y alcanzara las 658,433 unidades vendidas en total.

Eso no quiere decir que Nintendo haya tenido una semana mala. A excepción del primer lugar y otros 3, los 30 juegos en formato físico más vendidos son de Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, lo cual es habitual en aquella región.

Sony vendió muchos PlayStation 5 en Japón gracias a GTA 6

Este triunfo no sólo fue en software, puesto que estas ventas también impulsaron las de consolas. Durante este periodo, se vendieron más de 40,000 sistemas PlayStation 5, que por fin mandaron al Nintendo Switch 2 a la segunda posición (36,817).

Es importante mencionar que ésta se considera una victoria para PlayStation, específicamente del PlayStation 5, pero curiosamente si sumamos la venta de consolas de Nintendo en general (todos los modelos de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2), superan por poco a las de PlayStation (PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition y PlayStation 5 Pro).

Después de tanto tiempo, PlayStation regresa a la cima de la lista de ventas en Japón de la mano de GTA 6 (imagen: Take-Two Interactive, Sony, LEVEL UP)

Se trata de una rarísima victoria que no se veía desde marzo de 2025, cuando gracias a Monster Hunter Wilds la familia de consolas PlayStation 5 superó a la de Nintendo Switch luego de vender 52,520 unidades en conjunto en comparación con las 37,841 de Nintendo, logrando igualmente llegar a la cima de ventas de software y hardware.

A continuación te dejamos con las ventas de software en formato físico y hardware.

Ventas de software

Grand Theft Auto VI (PlayStation 5) — 200,759 The Legend of Zelda: Ocarina of Time — 35,295 Nintendo Switch Sports Resort — 10,486 Rhythm Heaven Groove — 7830 Tomodachi Life: Living the Dream — 4570 Splatoon Raiders — 3077 Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen — 2969 Minecraft — 2869 Metaphor: ReFantazio — 2426 Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Nintendo Switch 2 Edition – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen — 2385

Ventas de hardware

PlayStation 5 Digital Edition — 40,362 Nintendo Switch 2 — 36,817 Nintendo Switch Lite — 3158 PlayStation 5 Pro — 1031 Nintendo Switch OLED — 647 Nintendo Switch — 557 Xbox Series X Digital Edition — 462 Xbox Series X — 232 PlayStation 5 — 79 Xbox Series S — 57

¿Qué opinas del triunfo de PlayStation y GTA 6 en Japón? Cuéntanos en los comentarios.

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