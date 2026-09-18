GTA VI está a la vuelta de la esquina y, si todo avanza según lo planeado, en aproximadamente 2 meses ya lo tendremos entre nosotros. La ilusión se respira en el aire, pero al menos un inversionista de la compañía está insatisfecho con la gestión del equipo de liderazgo. Strauss Zelnick, director de Take-Two, no concuerda con tales quejas.

Lo nuevo de Rockstar Games se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y XBOX Series X|S, y los primeros reportes son bastante alentadores. Se prevé que el título de mundo abierto venda millones de copias en sus primeras horas y genere ingresos históricos para sus responsables.

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Accionista arremete contra Take-Two Interactive por los retrasos de GTA VI

Grand Theft Auto V debutó en 2013, así que ya pasaron alrededor de 13 años desde que vimos el lanzamiento de un nuevo juego de la franquicia. Y si bien en el medio tuvimos al multipremiado Red Dead Redemption 2, es evidente que los fanáticos están muy ansiosos por disfrutar la próxima entrega de la saga de temática criminal.

Eso sí, parece que los accionistas de Take-Two Interactive son incluso más impacientes. Durante la más reciente junta virtual, un inversionista formuló una pregunta hostil en la que expresó su frustración por la extensa espera por Grand Theft Auto VI y la gestión general del equipo de liderazgo.

“Muchos accionistas toleraron años de retrasos, expectativas incumplidas y una dependencia continua a un pequeño número de grandes franquicias. Si estos problemas persisten, ¿cree que el consejo opinará que el actual equipo directivo aún es el adecuado para liderar la empresa, o está dispuesto a reemplazar a los altos ejecutivos si el rendimiento operativo y la creación de valor para los accionistas no mejoran?”, preguntó.

Si bien es difícil saber a qué se refiere con “expectativas incumplidas”, es fácil ver por qué los accionistas podrían empezar a perder la paciencia ante la ausencia de la serie Grand Theft Auto. Se supone que GTA VI iba a debutar a finales del año pasado, pero el proyecto se retrasó 2 veces desde entonces.

Además, también es innegable que Take-Two Interactive y Rockstar Games apuestan cada vez más por las mismas franquicias. Strauss Zelnick, director ejecutivo de la compañía detrás de Grand Theft Auto VI, coincide en que reemplazará al equipo directivo de la empresa si el consejo considera que su desempeño es deficiente.

No obstante, el jefe de Take-Two está en desacuerdo con la queja del accionista y afirma que, en última instancia, él y su equipo salvaron a la empresa de la quiebra hace casi 20 años.

Inversionista de Take-Two Interactive cuestiona los retrasos de Grand Theft Auto VI

Jefe de la compañía detrás de GTA VI se defiende de las críticas de un inversionista

“Discrepo con su descripción en la pregunta: cuando este equipo directivo se hizo cargo de la empresa en marzo de 2007, los ingresos de la compañía eran inferiores a mil millones de dólares”, comentó Strauss Zelnick durante la más reciente junta virtual con los inversionistas.

El directivo describió los problemas que enfrentaba la empresa hace 2 décadas. “La compañía era investigada por al menos 4 entidades gubernamentales, no había presentado informes anuales en 13 meses y no había programado una junta anual, a pesar de tener la obligación de hacerlo”, recordó.

Strauss Zelnick afirma que Take-Two Interactive sólo tenía una franquicia importante en el área metropolitana de Toronto, mientras que el resto del negocio generaba pérdidas. Además, afirmó que la empresa “estaba al borde de la quiebra” en aquel entonces.

Ahora, casi 20 años después, se espera que la compañía alcance hasta $8200 millones de dólares en ingresos durante este año gracias, en gran medida, al lanzamiento de Grand Theft Auto VI. El directivo también puntualizó que GTA V se ha mantenido con regularidad entre los 5 juegos más vendidos durante 13 años.

GTA VI sigue previsto para finales de este año, y Strauss Zelnick ya dejó claro que un retraso de último minuto es poco probable. Mientras tanto, se rumorea que el port para PC y el modo multijugador llegarán en algún punto de 2027.

Strauss Zelnick sale a la defensa del equipo directivo de Take-Two Interactive

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