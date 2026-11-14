LO QUE DEBES SABER:

Naruto Uzumaki y Monkey D. Luffy se enfrentarán en un épico combate, organizado por la serie web Death Battle

El próximo enfrentamiento, cuyo estreno está previsto para el 22 de noviembre, presentará las versiones más poderosas de ambos personajes

Los seguidores están divididos sobre quién resultará ganador: algunos apuestan por el chakra de Naruto y el poder de Kurama, mientras que otros se inclinan por la fruta Gomu Gomu y el Gear 5 de Luffy

El anime, principalmente el género shonen, está repleto de personajes que nos han sorprendido con su nivel de poder y sus habilidades en el terreno de combate. Los fans de Naruto y One Piece siempre se han preguntado qué personaje es más poderoso: Naruto Uzumaki o Monkey D. Luffy.

Pronto tendrán una respuesta, pues el ágil ninja de Konoha medirá su poder con el carismático capitán de los Sombretos de Paja, pues se enfrentarán en una pelea de ensueño. Esto será posible gracias a un inesperado crossover que los mismos fans harán realidad mediante Death Battle.

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¿Qué es Death Battle, serie que hace realidad los enfrentamientos más épicos del anime?

En días recientes, los fanáticos del anime y el manga disfrutaron un sorprendente duelo entre Goku y Saitama, los protagonistas de Dragon Ball y One Punch Man, respectivamente. Luego de una batalla digna de dioses, el personaje de Akira Toriyama salió victorioso.

Esta batalla, que parecía imposible, se hizo realidad gracias a Death Battle, una serie web que fue creada por Ben Singer con un objetivo: ofrecer las batallas más sorprendes entre populares personajes de la cultura popular, incluyendo héroes y villanos del anime, los videojuegos y los cómics.

Cada nuevo episodio pone en la balanza los poderes, las fortalezas y las debilidades de cada personaje para definir a un ganador. Las batallas están animada con la mayor calidad posible, para que los fanáticos sientan que están presenciando una producción oficial.

Death Battle tiene actualmente más de 200 capítulos, entre los que hay enfrentamientos que pocos imaginaron, como Freezer contra Megatron, Darth Vader contra Obito Uchiha, Goku contra Superman y muchos más.

El más reciente enfrentamiento entre Goku y Saitama fue un rotundo éxito que acumuló millones de vistas en tiempo récord. Death Battle quiere cerrar el año de una forma muy especial, por lo que ya anunció su próxima batalla estelar: Naruto Uzumaki contra Monkey D. Luffy.

Death Battle hará realidad el enfrentamiento entre los protagonistas de Naruto y One Piece

¿Cuándo será el combate entre Naruto Uzumaki contra Monkey D. Luffy?

Durante años, los fanáticos se han preguntado si el chakra de Naruto es lo suficientemente poderoso para vencer al haki de Luffy. Ambos personajes han demostrado sus habilidades en batallas oficiales que pasaron a la historia del anime y el manga, pero nunca se han enfrentado cara a cara.

Death Battle confirmó recientemente que lo averiguará en su próximo proyecto, pues enfrentará a las versiones más poderosas de ambos personajes. Naruto y Luffy lucharán el próximo 22 de noviembre, día en que debutará el nuevo especial de Death Battle en YouTube.

Los fanáticos ya empezaron a hacer sus apuestas. Algunos están convencidos de que el poder de Kurama será suficiente para que Naruto acabe con el próximo rey de los piratas. Sin embargo, otros creen que Luffy ganará fácilmente gracias a su fruta Gomu Gomu y a transformaciones como el Gear 5.

El esperado duelo ocurrirá el próximo 22 de noviembre

Naruto VS Luffy Premieres on 11/22 pic.twitter.com/8zbdky4s8h — DEATH BATTLE! (@DEATHBATTLE) November 13, 2026

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