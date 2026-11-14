LO QUE DEBES SABER:

Según reportes, algunas copias físicas de GTA 6 no incluyen el código de descarga, lo que impide a los jugadores acceder al juego

El problema afecta a los usuarios de PlayStation 5 y XBOX Series X|S, lo que apunta a un problema general

Los jugadores han notificado la ausencia de los códigos a los minoristas y al servicio de asistencia de Rockstar, pero no han obtenido una solución satisfactoria

En la comunidad circulan especulaciones sobre si la falta de códigos se debe a un error o a una broma

Las copias “físicas” Grand Theft Auto VI siguen generando polémica, pues algunos jugadores reportaron un nuevo defecto que les impide descargar el esperado juego de Rockstar Games. En redes sociales y foros circulan imágenes que muestran algo preocupante: copias de GTA 6 que no incluyen su respectivo código de descarga.

Jugadores de PlayStation 5 y XBOX Series X|S han reportado este inconveniente por igual, así que no es un problema que afecte sólo a los usuarios de una consola. Supuestamente, los fanáticos que se llevaron la desagradable sorpresa hicieron reportes en las tiendas donde adquirieron sus copias y en el equipo de soporte de Rockstar, pero la parecer no han recibido la ayuda esperada y, literalmente, tienen una caja sin contenido en sus manos.

La comunidad está al pendiente de esta polémica y algunos jugadores están intentando averiguar si el error es real o es una especie de engaño por parte de algunos bromistas.

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Jugadores reportan copias de GTA 6 sin códigos de descarga

Las copias físicas de GTA 6 ya habían generado polémica en días recientes. La comunidad descubrió que, al usar luz, era posible ver los códigos de descarga sin la necesidad de abrir la caja del juego. Esto generó preocupaciones por posibles robos de códigos. Ahora, parte de la comunidad reporta que su copia del juego simplemente no incluye el código necesario para hacer la descarga.

Rockstar decidió abandonar los discos y ofrecer GTA 6 sólo como descarga digital. Gracias a los primeros unboxings del juego, sabemos que los códigos vienen impresos directamente en la parte posterior de la portada; sin embargo, algunos jugadores se llevaron una sorpresa al ver que sus copias no incluían la clave.

Usuarios de PS5 y XBOX Series X|S han reportado que sus copias físicas incluyen simplemente una franja blanca y gris en el espacio donde debería venir el código de descarga. Algunos jugadores afirmaron que posiblemente era una capa protectora que había que raspar para revelar el código, pero no era así.

Los usuarios afectados explicaron que están sumamente decepcionados, pues esperaron más de una década y pagaron su copia con la ilusión de poder descargarlo antes de su estreno. Aseguran que ya reportaron la situación en las tiendas donde adquirieron el título, pero que se les negó un repuesto.

Por otro lado, algunos jugadores afirman que ya se pusieron en contacto con el equipo de soporte de Rockstar Games, pues exigen un cambio o un reembolso. Al parecer, la compañía tampoco les ha dado una solución hasta ahora.

Actualmente, Rockstar no se ha pronunciado al respecto, por lo que no se sabe realmente qué está ocurriendo. Muchos creen que se trata de un error de impresión, mientras que otros interpretan el silencio del estudio como una señal de que estamos ante una especie de broma de mal gusto. En caso de que sea un problema real, es cuestión de tiempo para que la compañía se pronuncie.

Jugadores reportan que sus copias del juego no tienen impreso el código de descarga

A Rockstar fan bought GTA 6 from Best Buy, opened it, and there was NO CODE inside 😭💀



Best Buy REFUSED to give him a replacement copy. pic.twitter.com/OlnTUTc42L — GTA 6 Report (@GTA6_Report) November 13, 2026

La polémica del lanzamiento digital de GTA 6

Desde que Rockstar anunció que GTA 6 sólo estaría disponible como descarga, la comunidad protestó y le exigió al estudio lanzar una versión del juego en disco. Incluso, algunas tiendas se negaron a vender el título, pues consideran que atenta contra la preservación, el coleccionismo y el negocio de los minoristas.

CyberLeek, el hacker que filtró GTA 6, también presionó a Rockstar y Take-Two para que demostrara su apoyo al formato físico. De hecho, una de sus exigencias era que las compañías lanzaran una verdadera edición física del juego, que incluyera más que un simple código de descarga.

A pesar de la polémica, se estima que GTA 6 vendió millones de copias en su etapa de preventas, así que el supuesto boicot para salvar el formato físico no ha funcionado.

El lanzamiento digital de GTA VI ha generado mucha polémica en semanas recientes

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