LO QUE DEBES SABER:

Microsoft planea añadir importantes juegos a XBOX Game Pass y PC Game Pass en diciembre de 2026, incluyendo cinco títulos ya confirmados

Entre los nuevos títulos se encuentran varios estrenos de día 1 y los primeros juegos de algunos estudios de reciente formación

XBOX Game Pass sumará juegos de aventuras, futbol y experiencias cooperativas para disfrutar a finales de año

El fin de año se acerca y Microsoft quiere consentir a los suscriptores de XBOX Game Pass. Por ello, ya tiene preparados varios atractivos lanzamientos que llegarán al servicio para XBOX Series X|S y PC a principios de diciembre.

Aún está pendiente que la compañía revele las sorpresas que prepara para la segunda mitad de noviembre, pero actualmente ya hay al menos 5 títulos confirmados que se unirán al catálogo de XBOX Game Pass y PC Game Pass para cerrar con broche de oro 2026.

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XBOX Game Pass confirma sus primeros 5 juegos para diciembre de 2026

A pesar de sus altibajos, XBOX Game Pass se mantiene como una de las ofertas de videojuegos más atractivas del año. Desde enero, el servicio ha ofrecido acceso a aclamados juegos, muchos estrenos de día 1, algunos AAA de renombre y mucho más. El servicio no planea bajar el ritmo, pues ya tiene atractivas novedades confirmadas para diciembre.

Justo a principios del próximo mes, el servicio recibirá Hela: Of Mice & Magic, título de Windup y Knights Peak. Se trata de una aventura en 3D que narra las aventuras de un grupo de ratones. Hasta 4 jugadores pueden participar en sus partidas cooperativas y conocer su historia, que encaja bien con la próxima temporada navideña.

Algo interesante de Hela: Of Mice & Magic es que es un lanzamiento de día 1, así que se podrá disfrutar desde su estreno sin costo adicional con una suscripción a XBOX Game Pass Ultimate o PC Game Pass.

Por otro lado, el servicio para computadoras recibirá Dumpster Gang, el primer juego de Coyote House Games. Es una experiencia cooperativa hasta para 4 jugadores, donde mapaches robarán tesoros y resolverán acertijos.

También hay una sorpresa para los amantes del futbol. Nos referimos a Freestyle Football 2, título deportivo de WOORE. El título con aspecto animado ofrece partidas online 5v5, con un enfoque arcade del balompié. Será otro estreno de día 1, así que valdrá la pena darle un vistazo.

Freestyle Football 2 será uno de los lanzamientos de diciembre para XBOX Game Pass

La lista continúa con A Game About Digging A Hole Together, secuela desarrollada por Mipumi Games. Su concepto original conquistó a muchos con su primera entrega, pues simplemente hay que cavar un agujero con ayuda de otros jugadores. Es posible vender recursos y mejorar equipo para hacer la tarea más divertida y menos retadora.

Por último, XBOX Game Pass confirmó la llegada de There Are No Ghosts At The Grand, el primer juego de Friday Sundae. Es una aventura en primera persona con toques musicales y de terror, en la que los jugadores deberán explorar y renovar un hotel embrujado. Abajo está la lista:

Hela: Of Mice & Magic (1 de diciembre)

Dumpster Gang (3 de diciembre

Freestyle Football 2 (3 de diciembre)

A Game About Digging A Hole Together (4 de diciembre)

There Are No Ghosts At The Grand (fecha por confirmar)

There Are No Ghosts At The Grand será otro de los estrenos de diciembre

Se esperan cambios importantes para XBOX Game Pass en 2027

Desde hace algunos meses, hay reportes sobre supuestos cambios que Microsoft hará a XBOX Game Pass a principios de 2027. Por un tiempo se especuló con la desaparición de los lanzamientos de 1, uno de los beneficios más atractivos de la plataforma.

Sin embargo, una fuente confiable aclaró los rumores y tranquilizó a la comunidad, pues explicó que no hay planes reales para eliminarlos. Sin embargo, sí habrá cambios importantes en el futuro. En teoría, Microsoft ofrecerá una opción “a la carta” para contratar XBOX Game Pass.

Esto permitiría a los jugadores elegir los beneficios por los que quieren pagar. Se dice que entre los complementos disponibles se incluirían los títulos exclusivos para consola, el juego en la nube y el modo multijugador. Por ahora, Microsoft no ha detallado las modificaciones que hará al servicio en 2027.

XBOX Game Pass y PC Game Pass se renovarían nuevamente en 2027

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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