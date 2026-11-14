Lo que debes saber:

La Espada Biggoron es el arma cuerpo a cuerpo más poderosa del juego, pero requiere ambas manos, por lo que no permite utilizar un escudo al mismo tiempo

Para conseguirla, los jugadores deben completar una cadena de 12 intercambios de objetos

La misión incluye desafíos contrarreloj

Para completar todos los intercambios, será necesario recorrer distintas regiones de Hyrule, como la Montaña de la Muerte, los Bosques Perdidos y el Lago de Hylia

The Legend of Zelda: Ocarina of Time tiene objetos que pueden cambiar por completo la manera de enfrentar los peligros de Hyrule. Algunos se consiguen al explorar mazmorras, derrotar enemigos o ayudar a los habitantes del reino, pero otros requieren completar misiones secundarias que pondrán a prueba tu paciencia.

Uno de los premios más interesantes está relacionado con un enorme herrero que vive en la Montaña de la Muerte. Conseguir su creación no será sencillo, pues tendrás que recorrer diferentes regiones, intercambiar objetos y cumplir varios encargos antes de recibir la recompensa.

Se trata de la Espada de Biggoron, considerada el arma cuerpo a cuerpo más poderosa del juego. A diferencia de otras armas, no se rompe, aunque tiene una desventaja importante: necesitas ambas manos para utilizarla, por lo que no podrás equipar un escudo al mismo tiempo.

¿Qué necesitas para conseguir la Espada Biggoron?

Antes de comenzar, debes haber conseguido la Master Sword y convertirte en Link adulto. También es muy recomendable rescatar a Epona para poder cruzar el puente destruido del Valle Gerudo.

Otra forma de ayudarte para terminar todo más rápido será haber aprendido la Canción del Sol, ya que tendrás que adelantar el tiempo durante varias partes del proceso. No obstante, es importante señalar que no puedes usar canciones de teletransportación cuando hay un contrarreloj puesto.

Los 12 intercambios para conseguir la Espada Biggoron

La misión comienza en la Aldea Kakariko y deberás hablar con alguien conocido para que te dé el primer objeto intercambiable de los 12 en total. Sigue estos pasos para iniciar el recorrido:

1. Busca a Anju (la chica de los cuccos) junto al corral de la Aldea Kakariko. Habla con ella para recibir un Huevo de Bolsillo que inicia la cadena de intercambios.

2. Toca la Canción del Sol 2 veces para que pase un día completo y hacer que el huevo eclosione y se convierta en un Cucco de Bolsillo. Después, entra en la casa situada a la izquierda de la entrada del pueblo y utilízalo para despertar a Talon... otra vez.

3. Regresa con Anju y muéstrale el Cucco de Bolsillo. Como recompensa, recibirás a Cojiro, un ejemplar de plumaje azul que tendrás que llevar a su hermano en el Bosque Perdido.

4. Entra al Bosque Perdido y toma el primer camino a la izquierda (donde antes estaba Skull Kid). Encontrarás a un joven sentado junto a un tronco. Entrégale a Cojiro para recibir un Champiñón Extraño que deberás llevar a su mamá en la Aldea Kakariko.

5. En este paso debes tener mucha prisa, ya que comenzará un contrarreloj de 4 minutos. Corre hasta la Aldea Kakariko, entra a la Tienda de pociones y sal por la puerta trasera. Una vez en el exterior ve a tu derecha donde encontrarás otra puerta y podrás entrégasela a la Abuela de las pociones para que te entregue un Remedio Raro para su hijo.

6. Regresa a la misma zona del Bosque Perdido. En lugar del joven encontrarás a una niña Kokiri que te entregará la Sierra del Furtivo a cambio de la poción. Claro, sin dejar de decirte el triste destino del hombre.

7. Ahora, debes dirigirte al Valle Gerudo y cruza el puente destruido saltando con Epona. Busca al jefe de los carpinteros junto a su tienda de campaña y entrégale la sierra para recibir una Espada Goron Rota.

8. Sube hasta la cima de la Montaña de la Muerte y busca a Biggoron. Muéstrale la Espada Goron Rota y te dirá que sus ojos están irritados por las cenizas volcánicas, así que te entregará una Receta para conseguir un remedio.

9. Viaja al Dominio Zora y entrega la Receta al Rey Zora, una vez que lo descongeles con Fuego Azul. A cambio del papel, el curioso personaje te dará una Rana de Ojos Saltones.

10. Tendrás otros 2:30 minutos para llegar al Laboratorio del Lago Hylia. Entrégale la Rana de Ojos Saltones al Investigador lacustre para que prepare unas Supergotas Oculares que le servirán a Biggoron.

11. Ahora tendrás 3:30 minutos para regresar a la cima de la Montaña de la Muerte y entregar las Supergotas Oculares al Goron. Como recompensa recibirás una especie de comprobante de reparación.

12. Por último, solamente tendrás que esperar 3 días en el juego, o tocar 6 veces la Canción del Sol, para adelantar el tiempo. Después, vuelve a hablar con el gigante, entrégale el documento y, por fin, podrás recibir la Espada de Biggoron.

La espada de Biggoron facilitará tu aventura

Con paciencia y una buena ruta podrás completar los 12 intercambios y conseguir una de las mejores recompensas de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La Espada de Biggoron será una gran aliada para enfrentar a los enemigos más resistentes, especialmente si quieres facilitar tus últimos desafíos en esta nueva versión de Hyrule para Nintendo Switch 2.

¿Ya conseguiste esta espada en el remake para Nintendo Switch 2? ¿Qué intercambio te pareció más complicado? Cuéntanos en los comentarios.

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