Los servicios de suscripción representaron un cambio de paradigma y actualmente moldean la forma en que consumimos entretenimiento y gastamos en videojuegos. Ese tipo de programas están lejos de ser baratos, y es por eso que debemos aprovechar todos los beneficios que otorgan. Y sí, nada mejor que reclamar gratis una gran colección de juegos de PC.

Sí, es verdad: los suscriptores de un popular programa de paga tendrán la oportunidad de obtener un total de 7 juegos gratuitos durante noviembre y más allá. La promoción ya inició con la primera tanda de regalos, así que los fans que cumplan con un sencillo requisito pueden conseguir sin costo un título de carreras y una experiencia meme.

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Amazon Prime regala 7 videojuegos para PC a todos los suscriptores activos

Como seguramente muchos ya habrán caído en cuenta, esta promoción especial llega de la mano de Amazon Prime. Este servicio de suscripción otorga numerosos beneficios a todos los usuarios, y también ofrece recompensas adicionales en el terreno de los videojuegos gracias al programa Prime Gaming.

Si bien ese complemento dejó de existir como tal y se fusionó como Amazon Luna, todas sus ventajas siguen disponibles para los usuarios que tienen una membresía activa. Eso incluye la colección mensual de videojuegos gratuitos de PC.

Durante noviembre, los usuarios que estén suscritos tendrán la oportunidad de reclamar sin costo adicional 7 videojuegos para computadoras. Si bien es una reducción significativa con respecto a los más de 20 juegos que se regalaban por mes hace un par de años, aún es una oferta imperdible para quienes desean ampliar su librería digital.

Los primeros 2 juegos de esta ronda ya están disponibles. Nos referimos a Squirrel with a Gun, un título meme en el que, como su nombre indica, asumimos el papel de una ardilla con un arma que debe enfrentarse a todo tipo de amenazas. El segundo es WRC Generations, un videojuego de carreras desarrollado por Kylotonn y Nacon.

Otro videojuego que mantendrá ocupado a los suscriptores de Prime Gaming es Jurassic World Evolution 2, la segunda entrega de la serie de simuladores en la que debemos administrar nuestro propio parque jurásico. Este juego debutó en 2021, y en general tuvo una buena recepción. En definitiva, es un regalo más que bienvenido.

Eso sí, debemos esperar hasta el 12 de noviembre para tener la oportunidad de canjearlo y reclamarlo gratis en PC. Ese mismo día también se regalará Radiolight, un juego sencillo de exploración con tintes de thriller ambientado en la década de 1980 en el que debemos resolver un misterio.

Jurassic World Evolution 2 estará disponible gratis para PC muy pronto gracias a Prime Gaming y Amazon Prime

7 juegos estarán disponibles sin costo en PC gracias a Prime Gaming

El resto de la lista está compuesta por Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, Clem y Arcadia Fallen. Como vemos, son juegos relativamente desconocidos. Aun así, vale la pena tenerlos en la mira y reclamarlos cuando llegue el momento. Si bien la oferta comenzará durante noviembre, es probable que aún estén disponibles sin extra mediante Prime Gaming durante las primeras semanas de diciembre.

El único requisito para aprovechar esta promoción es tener una membresía activa en Amazon Prime. Al considerar que ese mismo servicio también da acceso a Prime Video, es muy probable que una gran cantidad de usuarios ya paguen por él y puedan obtener los 7 títulos gratuitos del mes.

También hay que tener en cuenta que los videojuegos se regalan mediante códigos que deben canjearse en GOG, la app de Amazon Games, la Epic Games Store y otras tiendas de PC. Por ello, es necesario tener una cuenta en estas plataformas para conseguir los obsequios, según corresponda.

El punto positivo de lo anterior es que los juegos gratuitos no están vinculados con nuestra membresía de Prime Gaming. Esto significa que, una vez que activamos los códigos, podremos conservar para siempre todos los títulos, incluso si cancelamos nuestra membresía de Amazon.

Estos son los 7 juegos que estarán disponibles gratis durante este mes gracias a Prime Gaming:

Squirrel with a Gun (Amazon Games App) — Ya disponible

WRC Generations (Epic Games Store) — Ya disponible

Jurassic World Evolution 2 (Epic Games Store) — 12 de noviembre de 2026

Radiolight (Epic Games Store) — 12 de noviembre de 2026

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (Epic Games Store) — 19 de noviembre de 2026

Clem (Epic Games Store) — 19 de noviembre de 2026

Arcadia Fallen (Amazon Games App) — 24 de noviembre de 2026

Amazon Prime ofrecerá 7 juegos gratuitos durante noviembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos obsequios? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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