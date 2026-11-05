En una realidad alterna, Grand Theft Auto VI hubiera debutado a finales del año pasado. Sabemos que eso jamás sucedió, pues el juego sufrió 2 retrasos que movieron su lanzamiento hasta noviembre de 2026. Strauss Zelnick de Take-Two Interactive reconoce que cambiar el calendario fue una decisión difícil, pero al final cree que fue lo mejor que pudieron hacer.

Para demostrar su punto, el directivo detrás de la compañía matriz de Rockstar Games recordó un caso muy infame: Cyberpunk 2077, que tuvo uno de los lanzamientos más desastrosos y polémicos de la década.

Video relacionado: A pesar de los bugs, Cyberpunk 2077 fue un éxito total

Jefe de Take-Two defiende los retrasos de GTAVI

GTAVI se mostró al mundo por primera vez en diciembre de 2023, y en ese momento se confirmó que su lanzamiento estaba previsto para algún punto del otoño de 2025. Tristemente, los desarrolladores confirmaron un primer retraso que movió el debut hasta mayo del próximo año.

Cuando todo parecía ir viento en popa, Rockstar Games volvió a usar sus redes sociales para confirmar un segundo cambio en la fecha de estreno. Ahora, Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas el 19 de noviembre y todo parece indicar que nada ni nadie impedirá que llegue a las tiendas en la fecha pactada.

A mediados de octubre, Jennifer Kolbe, directora del estudio, mantuvo una entrevista con el periodista Jason Schreier de Bloomberg y recordó el momento en el que tuvo que informar a Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, sobre el segundo retraso. “Creo que dijo algo como: ‘¡no puedo creerlo! Por favor, ¡dime que bromeas!”.

Al final, Jennifer Kolbe señaló que el jefe de la compañía matriz de Rockstar Games es una persona “muy razonable”, por lo que sí obtuvieron el tiempo extra para finalizar el desarrollo.

El tema salió a colación durante una entrevista reciente entre Strauss Zelnick y Wall Street Journal. El directivo de Take-Two Interactive recordó que el momento en el que le avisaron que necesitaban mover la fecha de estreno no era ideal, pero, al final del día, señala que dio luz verde a esa decisión para garantizar la calidad del producto.

“Tú misión es crear el mejor entretenimiento de la Tierra, y parte de tu estrategia de 3 pilares es ser el más creativo. Y a veces tienes que tomar esas decisiones costosas e incómodas en servicio de esa misión y esos objetivos”.

GTAVI sufrió un par de retrasos y movió 2 veces su fecha de lanzamiento oficial

Strauss Zelnick lanza indirecta a Cyberpunk 2077

Mientras hablaba sobre el tema, Strauss Zelnick señala que hay muchas empresas que tienen una excelente visión, una estrategia bien definida y una cultura establecida, pero que, a la hora de la verdad, hacen algo que contradicen todo eso. Así pues, señala que ese tipo de momentos son una prueba para todos los involucrados.

El director de Take-Two Interactive reconoce que algunos desarrolladores optan por seguir al pie de la letra un calendario de estreno ya establecido, lo que los hace lanzar los juegos pese a que éstos aún no están listos. Y aunque no mencionó nombres, lanzó una clara pedrada a Cyberpunk 2077.

“No voy a culpar a ningún competidor, pero si saben algo sobre la industria de los videojuegos, recordarán que en los últimos años hubo un lanzamiento de gran repercusión que entraba en esta categoría: lo lanzaron al mercado y tuvieron que retirarlo después del lanzamiento porque no funcionaba”, comentó Strauss Zelnick.

Por supuesto, hay muchos otros juegos que también tuvieron que ser eliminados de las tiendas porque debutaron con muchos problemas. Uno de los más recientes es Total War: Shogun 2 – Complete Edition de SEGA. Pero para ser justos, el RPG de CD Projekt RED es uno de los pocos casos que entran en la categoría de “lanzamientos de gran repercusión”.

Cyberpunk 2077 debutó en 2020, pero todas sus versiones presentaban inconvenientes técnicos, bugs y demás errores que mermaban la experiencia. En consecuencia, el juego se removió de la PS Store de Sony, y los desarrolladores ofrecieron reembolsos. La controversia provocó que CDPR recibiera una demanda colectiva.

Dueños de Rockstar Games quieren evitar una polémica como la de Cyberpunk 2077 con GTAVI

Pero cuéntanos, ¿crees que retrasar el debut fue una buena idea? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: La gran expectativa por GTA VI

Fuente