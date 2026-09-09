2 Nintendo Direct en una semana es una noticia genial. Ayer vimos el que se dedicó a The Legend of Zelda y hoy toca el turno de los socios de la compañía japonesa.

El evento de hoy inició fuerte con el anuncio de que una de las entregas más importantes de Monster Hunter se dirige hacia Nintendo Switch 2.

La expectativa es que reviva una antigua relación de éxito como pocas entre Capcom y Nintendo.

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¿Cuándo sale Monster Hunter Wilds en Switch 2?

El Nintendo Direct inició con un anuncio importante. Monster Hunter Wilds llegará a Switch 2 y ya tiene fecha de lanzamiento; lo mejor es que debutará este año y en uno de los momentos más adecuados.

De acuerdo con la información, la entrega de Capcom llegará a Switch 2 el próximo 4 de diciembre e incluirá todo el contenido adicional que se ha lanzado hasta el momento, así que se trata de una versión definitiva.

Capcom informó que esta versión tendrá multijugador local, además de conectividad en línea.

The hunt is on. Monster Hunter Wilds arrives Dec 4 on Nintendo Switch 2!



Hunt massive monsters in a dynamic world with wireless local play, full cross-platform online play, and all Free Title Updates. Pre-orders begin Oct 19! #NintendoDirect @monsterhunter pic.twitter.com/Nepa6kuIX2 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 9, 2026

Este lanzamiento genera altas expectativas pues hace casi 2 décadas Monster Hunter y Nintendo unieron fuerzas con el lanzamiento de la tercera entrega en Wii. En ese entonces, se trató de un éxito pocas veces visto. La franquicia de Capcom siguió en su camino a la cima y la consola de Nintendo sumó muchas más ventas hasta convertirse en una de las más exitosas de la compañía japonesa.

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