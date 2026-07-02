Los fans del survival horror tienen un nuevo motivo para emocionarse. Stormind Games confirmó el regreso de los primeros juegos de la franquicia Remothered con versiones remasterizadas que prometen modernizar la experiencia sin perder la esencia que conquistó a los seguidores del género.

Las nuevas ediciones llegarán a consolas y PC en algún momento de 2026. Además de gráficos renovados, incluirán múltiples mejoras técnicas y correcciones para ofrecer una experiencia más pulida.

Los 2 primeros juegos de Remothered tendrán una nueva vida

Stormind Games anunció Remothered: Tormented Fathers Remastered y Remothered: Broken Porcelain Remastered, versiones actualizadas de las primeras entregas de la serie.

Ambos juegos fueron reconstruidos con Unreal Engine 5. El estudio asegura que conservarán la atmósfera, el balance, la identidad y la jugabilidad originales, mientras aprovechan tecnologías modernas para ofrecer un apartado visual mucho más impresionante.

En Remothered: Tormented Fathers Remastered, los jugadores volverán a vivir la pesadilla de Rosemary Reed dentro de la inquietante mansión Felton. Por su parte, Remothered: Broken Porcelain Remastered llevará nuevamente a los usuarios al misterioso hotel Ashmann Inn, donde descubrirán los secretos que conectan la historia de toda la saga.

Aquí puedes ver el avance:

Estas son todas las mejoras que incluirán las remasterizaciones

El estudio explicó que el objetivo es preservar la esencia de los títulos originales mientras adapta su presentación a los estándares actuales.

Entre las principales novedades destacan el salto a Unreal Engine 5, iluminación más realista gracias a la tecnología Lumen, escenarios con texturas en 4K y soporte para Nanite, además de modelos de personajes mejorados.

Las remasterizaciones también ofrecerán una interfaz completamente rediseñada, secuencias cinematográficas actualizadas, corrección de errores presentes en las versiones originales y mejoras generales en estabilidad y calidad de la experiencia.

Antonio Cannata, director general y cofundador de Stormind Games, aseguró que el estudio sigue creyendo en el potencial de la franquicia.

"Remothered es una franquicia en la que seguimos creyendo profundamente. Después de confirmar que un nuevo capítulo llegará más tarde este año, estas ediciones Remastered representan otro paso en nuestro compromiso con este universo y con la comunidad que nos ha apoyado durante todos estos años. Queremos seguir fortaleciendo la franquicia honrando su pasado mientras construimos su futuro".

Las remasterizaciones llegan poco después de la confirmación de Remothered: Red Nun’s Legacy, la nueva entrega de la serie que debutará este mismo año. Todo indica que Stormind Games busca impulsar nuevamente la franquicia con una combinación de juegos clásicos renovados y experiencias completamente nuevas.

¿Planeas regresar a esta saga de terror con sus versiones remasterizadas? Cuéntanos en los comentarios.

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