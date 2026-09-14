Los fans de Resident Evil concuerdan en algo: la franquicia de Capcom es un auténtico desastre en el cine y la televisión. La mayoría de sus adaptaciones han sido malas y han manchado el enorme legado que la saga tiene en la industria del entretenimiento.

Constantin Films, dueños de los derechos cinematográficos de la IP, estaban resignados y casi tiran la toalla con Resident Evil. Su plan era simplemente no hacer más películas de la franquicia en un buen rato, con las esperanza de que una buena idea llegara en algún momento para traerla de regreso a la pantalla grande.

Zach Cregger, director de Resident Evil: Noche Cero, llegó con una propuesta inesperada que, inicialmente, generó dudas en los directivos de Constantin Films. Sin embargo, el cineasta al final los convenció de revivir la saga en el cine antes de lo esperado.

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Constantin Films ya no quería hacer más películas de Resident Evil

Muchas películas de Resident Evil fueron un auténtico bodrio, pero aún así varias de ellas fueron un rotundo éxito en la taquilla internacional. Incluso, la más reciente serie de Netflix fue un éxito, a pesar de las fuertes críticas que recibió de los fans. El problema es que los fans empezaron a perder la confianza en los nuevos proyectos y adaptar la IP fue cada vez más riesgoso.

Debido al mal historial de la franquicia en el cine y al reto de hacer nuevas adaptaciones, Constantin Films decidió poner a Resident Evil en el congelador y frenar cualquier proyecto cinematográfico relacionado con su universo.

Durante una entrevista reciente en el podcast The Town with Matt Belloni (vía GameSpot), Oliver Berben, director ejecutivo de Constantin Films, reveló que el fracaso de Resident Evil: Welcome to Raccoon City en la taquilla los obligó a replantear su estrategia con la IP de Capcom. Su idea era darle un respiro y esperar un buen rato antes de aprobar un nuevo proyecto.

Las cosas cambiaron cuando llegó Zach Cregger con una propuesta. El director de Resident Evil: Noche Cero es un gran fanático de los videojuegos y conoce muy bien la franquicia. Sin embargo, era ajeno a las películas de Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich.

Berben explicó que Cregger fue quien se acercó a Constantin Films para preguntar si podía trabajar con Resident Evil, justo cuando habían decidido poner la franquicia en pausa. Ya conocía al cineasta y le sorprendió conocer su interés por la saga.

“Zach Cregger se puso en contacto con nosotros, junto con Roy Lee (productor de las películas de Cregger). Básicamente, vino y nos preguntó si esta franquicia, si esta IP, estaba disponible”, comentó el directivo. “Y fue realmente extraño porque en ese momento, en primer lugar, estábamos en la situación de decir: ‘Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a tener que encontrar una forma completamente nueva de adaptarla en el futuro’. Y por otro lado, Zach acababa de terminar Bárbaro”.

Zach Cregger se interesó en Resident Evil justo cuando Constantin Films quería poner la IP en el congelador

Esta idea de Zach Cregger hizo posible Resident Evil: Noche Cero

Luego de platicar con el cineasta, Oliver Berben se convenció de que era la persona indicada para tomar las riendas de Resident Evil y, por fin, hacerle justicia en la pantalla grande. Cregger le presentó su proyecto a Robert Kulzer, copresidente de Constantin Films, quien también quedó encantado por una idea en particular: enfocarse en la historia de una persona común y corriente, y no en los icónicos personajes de la saga.

“Se sentó a la mesa con esta idea. Sabía perfectamente lo que quería y se la presentó a Robert Kulzer en un café de Beverly Hills. Tenía toda la película en mente. Sabía todo lo que quería hacer, y era tan diferente de todo lo que habíamos hecho hasta entonces que empezamos a profundizar en ella”, agregó Berben.

La compañía también confió en la visión del cineasta, ya que sabía que era un gran fanático de los videojuegos. Así pues, la pasión de Cregger por Resident Evil también hizo posible la nueva película.

“[Su película] era más sombría, más parecida al videojuego. Él es un apasionado de los videojuegos, le encantaba jugar. Así que abordó el proyecto desde una perspectiva completamente nueva”, finalizó Berben.

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