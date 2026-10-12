En años recientes, hemos visto un resurgimiento de las adaptaciones de videojuegos para cine y TV gracias a proyectos aclamados como The last of Us y Fallout. ¿Acaso la película live-action de Street Fighter seguirá con la tendencia positiva? Falta poco para descubrirlo, pero algo es seguro: una de sus protagonistas se sometió a un duro entrenamiento para cumplir con las expectativas de los fanáticos.

Hablamos de Callina Liang, quien dio vida a la artista marcial Chun-Li en la nueva cinta inspirada en la franquicia de Capcom. La actriz pasó por un proceso de transformación muy intenso para imitar lo mejor posible la apariencia de su personaje. Todo esto para evitar decepcionar a los seguidores del material de origen.

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Callina Liang revela por qué trabajó tantas horas para conseguir el cuerpo de Chun-Li

En agosto de 2026, la actriz de 26 años se sinceró sobre el proceso que atravesó para prepararse físicamente para su papel en la cinta de Street Fighter. En aquella vez, comentó que entrenó muy duro y se sometió a una dieta rigurosa con la meta de cambiar su cuerpo y conseguir una apariencia más cercana a la de su personaje.

Callina Liang explicó que entrenaba múltiples artes marciales, como muay thai, taekwondo y wushu. También comió hasta 12 huevos diarios, así que cada 2 horas tenía que alimentarse para ganar masa muscular. Y sí, reconoce que hubo ocasiones en las que estuvo a punto de vomitar.

Pero ese esfuerzo valió completamente la pena. La celebridad de Hollywood reveló que, para el final del rodaje de la adaptación live-action de Street Fighter, consiguió que sus piernas fueran 6.5 cm más grandes. Lo anterior es un logro al tener en cuenta que siempre fue una actriz de complexión delgada.

Callina Liang consiguió fortalecer su cuerpo para parecerse lo máximo posible a Chun-Li, pero ¿por qué invertir tanto trabajo en su transformación física? Muy sencillo: evitar decepcionar a los fanáticos. Así lo reveló durante una entrevista con el medio GamesRadar+, donde también destaca que el resto del equipo se esforzó mucho.

“Creo que, como son una gran fan de Chun-Li, sé que es un personaje de videojuegos muy querido e icónico, y simplemente no quería decepcionar a los fans. En esta película, todos le dedicaron muchísimo esfuerzo. Está hecha por fans, para fans. Yo solo pensaba: tengo que darlo todo y no arrepentirme de nada, y por eso hice todo lo que pude”.

Callina Liang entrenó muchas horas para aumentar el tamaño de sus piernas y parecerse a Chun-Li de Street Fighter

Creativos de la película de Street Fighter estudiaron a todos los personajes

En efecto, parece que todo el reparto y el equipo de producción puso mucho empeño en esta adaptación del icónico videojuego de lucha. Así también lo confirmó Noah Centineo, quien interpreta a Ken en la película de Street Fighter.

El actor de 30 años explica que la dedicación de los responsables del filme fue tan grande que incluso el coordinador de especialistas estudió de cerca el estilo de pelea de los personajes de la franquicia de Capcom. Todo con el objetivo de garantizar que los luchadores tuvieran una representación fiel y respetuosa en la gran pantalla.

“Cada personaje proviene de un entorno diferente, ¿verdad? Hay casi 150 personajes, con distintos orígenes y estilos de lucha, y John Valera, nuestro coordinador de especialistas, tuvo que investigar el estilo de lucha específico de cada personaje”, comentó Noah Centineo durante la entrevista.

¿Todo ese esfuerzo valdrá la pena? Lo sabremos muy pronto, pues Street Fighter se estrenará en los cines de México el 15 de octubre de 2026. Los fanáticos de Estados Unidos y otras regiones deberán esperar hasta el 16 de octubre para disfrutar la película live-action dirigida por Kitao Sakurai.

Los actores de Street Fighter se sometieron a un gran entrenamiento para interpretar a sus personajes

Pero cuéntanos, ¿qué te parece la caracterización de todos los personajes? Déjanos leerte en los comentarios.

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