LO QUE DEBES SABER

Aparentemente, Grand Theft Auto 6 provoca problemas de rendimiento y fallos de hardware en consolas PS5 y XBOX

Ya se reportaron múltiples fallos en consolas, incluido un caso en el que un PS5 llegó a incendiarse

Rockstar Games aún no se pronuncia al respecto ni ha ofrecido explicaciones sobre los problemas reportados por los jugadores

Grand Theft Auto VI (GTA 6) por fin está disponible, lo que puso fin a una espera de más de una década. Los fanáticos están muy contentos con el resultado final, pero algunos ya se toparon con problemas de rendimiento y bugs. Más alarmante aún, muchos jugadores reportan que sus consolas dejan de funcionar y experimentan fallas después de una larga sesión de juego.

Si bien la mayoría de los reportes vienen de usuarios de PlayStation 5, en redes sociales y foros es posible encontrar múltiples publicaciones que confirman que inconvenientes similares también hacen acto de presencia en XBOX Series X|S. Rockstar Games guarda silencio sobre esta situación, y los fans ya temen por la seguridad de sus consolas.

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Jugadores reportan que sus PlayStation 5 empiezan a fallar por culpa de GTA 6

La nueva entrega de la franquicia de mundo abierto recibió reseñas casi perfectas en Metacritic, y actualmente es el juego mejor calificado de todos los tiempos. Si bien los críticos y fans elogian la experiencia general, también informaron que la experiencia tiene bugs y algunos problemas técnicos.

En PlayStation 5, muchos jugadores se toparon con el error CE-108255-1, que provoca que el juego se cierre abruptamente. A pesar de que Rockstar Games lanzó una actualización, la falla persiste. En paralelo, los fans reportan caídas de frames y bugs visuales.

No obstante, lo más alarmante es que, en los últimos días, empezaron a surgir múltiples reportes que dan cuenta de consolas que empiezan a fallar tras una larga sesión de juego en Grand Theft Auto 6. En el peor de los casos, el PS5 deja de funcionar por completo.

Una de las historias más preocupante fue la del streamer JoJoJosiah, quien vio cómo su PlayStation 5 se incendió y empezó a echar humo mientras jugaba GTA 6. Más recientemente, la también creadora de contenido Shivjam reveló que su PS5 se descompuso después de que, aparentemente, se estropeó la GPU del hardware.

El momento quedó grabado en video, pues la falla técnica ocurrió durante una transmisión en vivo. Los usuarios del Internet culparon de inmediato a la streamer y la acusaron de tener sucias las rejillas del ventilador; sin embargo, Shivjam explicó que su PlayStation 5 estaba en buen estado y en un lugar con buena ventilación. Al abrir la consola, era posible observar que había poco polvo.

Grand Theft Auto 6 experimenta muchas fallas en PlayStation 5

Los casos de JoJoJosiah y Shivjam dieron mucho de qué hablar, pues en ambas ocasiones se pudo ver cómo el juego deja de funcionar en tiempo real mientras la consola aparentemente experimenta una falla técnica.

#GTA6 tonight fried my PS5. The GPU is done and the console is gone 🫩 rip pic.twitter.com/KhLf62Ql8W — shiv 🔜 on twitch (@shivjam) November 24, 2026

¿Grand Theft Auto 6 causa sobrecalentamiento en el PS5?

Por ahora, se desconoce la causa real detrás de estos incidentes. Muchos usuarios creen que el estado físico de la consola pudo contribuir a que la GPU se estropeara, pero parece que las fallas ocurren incluso en PlayStation 5 que están en buen estado. Así pues, la teoría más aceptada es que GTA 6 es tan exigente que provoca sobrecalentamiento.

El técnico conocido como Modyfikatorcasper investigó a fondo esta situación, y llegó a la conclusión de que Grand Theft Auto 6 podría ser la causa detrás de los fallos de la consola. En una publicación en X, compartió los resultados de una investigación que consistió en analizar los niveles de energía que consume el juego de mundo abierto.

Así pues, el especialista señala que el título es capaz de generar un consumo energético de 220 vatios en un momento tranquilo en la que ocurre poca cosa dentro del juego; sin embargo, en las escenas de carga máxima se registró hasta 274.2 vatios en la toma de corriente.

Modyfikatorcasper cree que el alto rendimiento de la consola de Sony saca a relucir un problema relacionado con el sistema de refrigeración de las consolas PlayStation 5 más antiguas. El experto señala que el material entre la APU y el disipador de calor puede desplazarse, lo que provoca un aumento en la temperatura.

Versión para XBOX de GTA 6 también experimenta problemas técnicos

Como se comentó previamente, la mayoría de los informes de fallas provienen de usuarios de PlayStation 5. Eso tiene sentido al considerar que, según los expertos de Digital Foundry, la versión de GTA 6 para PS5 base es una de las peores debido a las caídas pronunciadas de frames.

Dicho esto, los usuarios de XBOX Series X|S también enfrentan problemas similares. En el subreddit de XBOX, es posible encontrar numerosas publicaciones de jugadores que reportan que tienen dificultades para correr Grand Theft Auto 6 en sus consolas, e incluso afirman que también experimentaron fallas de hardware.

Estos inconvenientes afectan tanto a XBOX Series X como XBOX Series S. En algunos de los videos que se compartieron en el foro, es posible observar que el juego empieza a presentar fallos visuales, como destellos de luz y efectos de glitch. Otros jugadores reportan que el juego se congela por completo e impide el progreso.

Usuarios de XBOX también reportan problemas técnicos al jugar GTA 6

Es importante señalar que, al momento de la publicación de este artículo, Rockstar Games aún no se pronuncia sobre esta situación ni brinda una posible causa detrás de los problemas que enfrentan actualmente los jugadores. Además, se desconoce si son casos aislados o si es un inconveniente generalizado que empeorará a medida que más jugadores pasan tiempo con GTA 6.

Pero cuéntanos, ¿ya enfrentaste problemas técnicos? ¿Tu PS5 o XBOX dejó de funcionar sin razón aparente? Comparte tu experiencia en la sección de comentarios.

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