LO QUE DEBES SABER:

Pokémon Horizons hará una pausa mientras los fans esperan el lanzamiento de Winds & Waves

El anime concluirá su arco actual, Wonder Voyage, antes de finales de año, y regresará con una nueva temporada en 2027

Como parte de las celebraciones del 30.º aniversario, se lanzará una nueva producción titulada para la televisión y una película animada

Los fans de Pokémon esperan con emoción la llegada de la 10.ª generación, que promete marcar un antes y un después para los videojuegos y el anime de la saga. The Pokémon Company tiene ambiciosos planes para la llegada de Winds & Waves, los nuevos títulos para Nintendo Switch 2, así que hizo importantes anuncios relacionados con la serie animada Pokémon Horizons.

El anime se acerca a su final de temporada, así que el arco Wonder Voyage concluirá antes de que acabe el año. Liko y Roy se tomarán un merecido descanso, así que la serie entrará en una larga pausa a la espera de Winds & Waves. La buena noticia es que los fans de la franquicia podrán disfrutar una nueva producción a principios de 2027.

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Pokémon Horizons regresará hasta el estreno de Winds & Waves

Desde que Ash Ketchum venció a Lionel en la final del Torneo de los 8 Maestros, Liko y Roy tomaron el papel protagónico del anime de la franquicia. Pokémon Horizons ha seguido las aventuras de los entrenadores de Paldea y Kanto, y en cuestión de semanas Wonder Voyage llegará a su fin, pues sólo falta que se emitan 3 nuevos capítulos.

The Pokémon Company ya confirmó que Pokémon Horizons tendrá una nueva temporada en 2027, pero la serie no regresará de forma inmediata tras el final de su arco actual. La idea es que la próxima temporada del anime acompañe el lanzamiento de Winds & Waves, títulos para Switch 2 que aún no tienen fecha de lanzamiento confirmada.

Rumores sugieren que los títulos debutarán en algún momento de septiembre, aunque los fans creen que podrían llegar hasta noviembre, aunque Nintendo no ha confirmado ninguna de estas ventanas de lanzamiento.

Se espera que la próxima temporada de Pokémon Horizons debute en TV Tokyo y diversos servicios de streaming en octubre de 2027, por lo que se estima que llegará poco antes o después de los videojuegos. El arco Wonder Voyage debutó en mayo y concluirá el próximo 18 de diciembre, así que se habrá una pausa de varios meses.

Se espera que Saori Den vuelva a la dirección y que Daiki Tomiyasu se mantenga como director creativo de la próxima temporada. Asimismo, es muy probable que Dai Satō siga como supervisor de los guiones. Por ahora, no hay detalles sobre lo que ofrecerá Pokémon Horizons en 2027, pero se espera que esté vinculado a la nueva región. Los fans también esperan la aparición de Browt, Pombon y Gecqua, los iniciales de la 10.ª generación.

La nueva temporada de Pokémon Horizons acompañará el estreno de Winds & Waves

Un nuevo programa y otra película de Pokémon debutarán en 2027

Para que la espera sea menos pesada, The Pokémon Company anunció el lanzamiento de una nueva producción de la franquicia a principios del próximo año. Se trata de Pocket Monster: Research! Pika Pika!, que forma parte de las celebraciones por el 30.° aniversario del anime.

Será un especial protagonizado por el grupo idol Naniwa Danshi y el dúo cómico Rainbow, quienes interpretarán a investigadores Pokémon y disfrutarán diversos capítulos del anime.

Por otro lado, está pendiente el lanzamiento de Pokémon: Wild Card, una película animada sobre el juego de cartas coleccionable (TCG) de la franquicia. Su estreno también está programado para 2027 y, según los detalles, se enfocará en la historia de un jugador de cartas y su compañero Mimikyu.

Pokémon: Wild Card es la nueva película de la saga enfocada en el TCG

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