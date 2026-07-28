El regreso de una de las franquicias más queridas de SEGA está cada vez más cerca. Aunque todavía falta para el lanzamiento de Crazy Taxi: World Tour, la compañía ya comenzó los preparativos para poner a prueba sus modos en línea y permitirá que algunos jugadores disfruten una versión anticipada del título.

La compañía confirmó un nuevo closed network test que dará acceso a parte de la experiencia multijugador. Además de revelar las fechas de la prueba, también compartió un nuevo trailer centrado en uno de los escenarios del juego y confirmó el regreso de una característica clásica de la serie.

SEGA anuncia el closed network test de Crazy Taxi: World Tour

SEGA confirmó que el closed network test de Crazy Taxi: World Tour se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Los registros ya están disponibles en el sitio oficial y permanecerán abiertos hasta el 31 de agosto (necesitas tener o crear una cuenta de SEGA para el registro).

Cabe mencionar que esta prueba estará enfocada únicamente en el apartado multijugador, ya que el modo Historia y las opciones para un solo jugador llegarán con la versión completa del juego. El objetivo principal será evaluar la estabilidad de los servidores y el rendimiento del cross-play antes del estreno oficial.

Los participantes podrán competir en 2 modalidades distintas. La primera será Pickup Race, donde hasta 6 jugadores deberán transportar la mayor cantidad posible de pasajeros antes de que termine el tiempo para obtener la mayor cantidad de dinero.

Por otro lado, Cops ‘N’ Cabbies enfrentará a 2 equipos de 3 jugadores en partidas competitivas. Además, los usuarios podrán recorrer 2 mapas, elegir entre 4 personajes y conducir 6 vehículos con diferentes opciones de personalización y mejoras.

Aquí puedes ver el trailer más reciente del juego:

El mapa West Coast recupera la esencia clásica de Crazy Taxi

Junto con el anuncio del closed network test, SEGA publicó un nuevo trailer dedicado al mapa West Coast, una localización inspirada en la costa oeste de Estados Unidos que busca capturar el espíritu del juego original.

La compañía también confirmó que Crazy Taxi: World Tour mantendrá otra de las tradiciones más recordadas de la franquicia: la presencia de establecimientos reales dentro del mundo del juego. Entre los negocios confirmados para este escenario se encuentran IHOP y Amoeba Music, aunque SEGA adelantó que revelará más marcas conforme presente los demás mapas del título.

Crazy Taxi: World Tour llegará en 2027

Crazy Taxi: World Tour está previsto para debutar en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. El proyecto marcará el regreso de la franquicia con un enfoque renovado, que combinará modos para un jugador con una importante apuesta por el multijugador en línea y el juego cruzado entre plataformas.

¿Piensas registrarte para probar Crazy Taxi: World Tour antes de su lanzamiento? ¿Qué esperas del regreso de la clásica saga de SEGA? Cuéntanos en los comentarios.

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