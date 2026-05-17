SEGA no pudo tomar mejor decisión que llevar a Sonic a la pantalla grande y hacerles caso a los fans con el rediseño del protagonista. Luego de 6 años del estreno de la primera iteración, la cuarta está más cerca de llegar a los cines, puesto que ya terminó de filmarse.

El desarrollo de la próxima película comenzó a finales de 2024 y el proyecto se confirmó públicamente poco después. Sin embargo, no fue sino hasta marzo de 2026 cuando el rodaje arrancó.

Este fin de semana, el director de la cinta y el proyecto fílmico de SEGA y Paramount en general, Jeff Fowler, anunció a través de sus redes sociales que Sonic 4: La película ya culminó su proceso de filmación, que tuvo lugar en distintas ubicaciones de Estados Unidos y Canadá durante las pasadas semanas.

Sonic 4: La película será la mejor película de la serie

Por supuesto, ya hay varias razones por las cuales los fans del erizo azul y compañía estén emocionados, pero el director acaba de dar otra razón para ir a verla, ya que aseguró que será la mejor producción cinematográfica en la historia de la serie.

"En nombre de este increíble elenco y equipo, hemos filmado la MEJOR película de Sonic hasta la fecha y estamos ansiosos por compartirla", expresó el cineasta.

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Vale la pena recordar que Sonic 4: La película llegará a los cines el 19 de marzo de 2027, por lo que los involucrados en el proyecto tendrán alrededor de 10 meses en la fase de postproducción para tener la película lista.

Para ponerlo en contexto, Sonic 3: La película terminó de filmarse en marzo de 2024, lo que significa que tuvo alrededor de 9 meses de labores de postproducción antes de su estreno.

Jeff Fowler presume a Metal Sonic de Sonic 4: La película

Asimismo, el creativo estadounidense compartió una fotografía en el set de grabación para celebrar la finalización del rodaje, por medio de la cual aprovechó para dejar que los fans echaran un vistazo al principal villano de la siguiente aventura: Metal Sonic, personaje que, sin entrar en terreno de spoilers, los fans ya habían podido ver en la escena postcréditos de Sonic 3: La película.

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Jeff Fowler afirma que Sonic 4: La película será la mejor de la saga (imagen: Jeff Fowler)

¿Qué otras películas o producciones fílmicas de Sonic están en desarrollo?

SEGA dio en el blanco con el salto de Sonic a la pantalla grande y aseguró un montón de producciones fílmicas, ya sea para la televisión o para el cine. Así, ha ofrecido incluso aventuras en la forma de series, como la protagonizada por Knuckles. Por si fuera poco, información oficial, aunque sin anuncio formal de manera pública indica que habrá algún tipo de producción agendada para 2028, sin mencionar rumores que refieren que también estaría en desarrollo un spin-off de Shadow.

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