SEGA tiene grandes planes para el futuro de Sonic Racing: CrossWorlds, pues además de preparar el contenido de su segundo año, el equipo de desarrollo trabaja en una actualización que podría modificar varios aspectos de la experiencia.

Lo mejor de todo es que faltaría muy poco para que se den a conocer las novedades que traerá el juego de carreras del erizo azul.

El equipo promete cambios importantes

El anuncio llega poco antes del World Championship de Sonic Racing: CrossWorlds, evento que se llevará a cabo este viernes y que servirá para revelar lo que viene para el juego durante su segundo año de contenido.

En medio de esta expectativa, Masaru Kohayakawa, director creativo de Sonic Racing: CrossWorlds, habló sobre el futuro del título en el blog de SEGA. El creativo confirmó que el equipo está trabajando en una actualización de grandes dimensiones:

“También estamos haciendo una enorme actualización a las especificaciones del juego”, comentó Kohayakawa, aunque por ahora no explicó qué cambios concretos llegarán con este parche.

Cabe mencionar que SEGA todavía no ha revelado si esta actualización modificará sistemas existentes, añadirá nuevas funciones o realizará ajustes importantes a la experiencia de juego.

¿Los cambios se anunciarán este viernes?

La gran pregunta es si SEGA aprovechará el World Championship para explicar qué significa esta “enorme actualización”. El evento está pensado para mostrar los planes de contenido del año 2, así que parece una buena oportunidad para compartir más información.

Eso sí, por ahora no se ha confirmado que la actualización vaya a ser uno de los anuncios principales de la transmisión. Habrá que esperar para descubrir si SEGA tiene todavía alguna sorpresa preparada.

Lo que sí sabemos es que el segundo año de contenido de Sonic Racing: CrossWorlds contará con colaboraciones bastante llamativas. Entre las franquicias confirmadas para esta nueva etapa están Godzilla y Evangelion, por lo que parece que SEGA quiere seguir apostando fuerte por invitados especiales.

¿Te gustaría que esta enorme actualización cambie aspectos importantes de Sonic Racing: CrossWorlds? ¿Qué función o característica te gustaría que añadieran al juego? Cuéntanos en los comentarios.

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