Ningún juego se salva de los molestos bugs, pero la situación se vuelve peor cuando un error afecta los archivos de guardado.

El escenario es terrible. Dedicas decenas o cientos de horas solo para descubrir que, en el momento menos esperado, tu partida se declara com corrupta y todo el avance se pierde.

Justo eso es lo que ha sufrido la comunidad de Forza Horizon 6 en días recientes pues algunos jugadores aseguran que perdieron sus datos de guardado por un bug en PC y Xbox Series X|S.

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Jugadores reportan pérdida de archivos de guardado en Forza Horizon 6

De acuerdo con un reporte de Pure Xbox, jugadores de Forza Horizon 6 revelaron un grave problema en el juego de carreras que elimina de forma inesperada sus archivos de guardado.

Un usuario aseguró que perdió un avance de 255 horas por un error en el juego y una aparente falla en la sincronización de datos con la nube.

Por si no lo sabes, el juego de carreras de Playground graba tu avance constantemente y estos datos se sincronizan en línea para mantener el registro de cada usuario. Sin embargo, en el caso de los jugadores de PC, algunos señalaron que tras un apagón regresaron al juego y el sistema les indicó que su archivo de usuario era inválido.

En este caso, se reporta que ni siquiera al desinstalar e instalar de nuevo el juego hay solución.

Por otra parte, los jugadores de Xbox tampoco están a salvo. Usuarios de Forza Horizon 6 en Xbox Series X|S mencionaron 2 errores que han afectado sus archivos de guardado.

El primero tendría que ver con la función Quick Resume, la cual te permite ir y venir del juego sin cerrarlo y tu avance se mantendrá tal cual lo dejaste. El problema, según los testimonios, es que podría presentarse un error en la sincronización de datos que resultaría en la corrupción del archivo.

Por otra parte, miembros de la comunidad mencionaron que hay un bug que también tiene el mismo efecto. Al crear una librea (diseño visual específico) para los vehículos F-150 Lightning de 2003 y Schuppan 962CR, se genera un bug que afecta la partida.

¿Qué hacer para evitar este problema?

Lo primero a considerar en esta situación es esperar a que Playground Games lance una actualización que corrija estos problemas.

Claro que es difícil no jugar, o hacerlo con miedo de perder la partida, pero en dado caso puedes usar dispositivos de energía en tu PC y tu modem que permitan algunos minutos más en caso de apagón. Así, la sincronización de datos no se verá afectada.

En cuanto a consolas, se recomienda no usar la función de Quick Resume en Xbox Series X|S mientras se juega Forza Horizon 6. En este caso, tendrás que hacerlo a la antigua: salvar de forma manual y salir del juego.

Finalmente, y dados los testimonios, lo mejor es no tocar por el momento los diseños del F-150 Lightning de 2003 y Schuppan 962CR.

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