¿Tienes problemas para jugar en tu PS5 o PS4? Si es así, debes saber que no eres el único. En horas recientes, la PlayStation Network registró una caída que afectó a varios de sus servicios. Como consecuencia, los usuarios de las consolas de Sony han tenido dificultades para iniciar sesión en sus cuentas, disfrutar los juegos de su colección, acceder a la tienda de PlayStation y descargar contenido.

La PlayStation Network se estabiliza poco a poco, así que es probable que pronto puedas usar tu consola y todos sus servicios con normalidad. Sin embargo, hay un intenso debate en las redes sociales tras lo ocurrido, pues demuestra uno de los peligros potenciales de un futuro totalmente digital.

Los jugadores volvieron a criticar a Sony y PlayStation, pues no están de acuerdo con la idea de depender de servicios, que se pueden caer, para tener acceso al contenido por el que ya pagaron. Muchos advirtieron que la caída de la PlayStation Network es una señal más de que el formato físico debe seguir existiendo.

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La PlayStation Network se cayó y los jugadores se quedaron sin acceso a su contenido

De acuerdo con los reportes, la PlayStation Network se cayó durante la madrugada del viernes y aún registra intermitencias en varias regiones del mundo. Los usuarios de PS5 y PS4 empezaron a tener problemas para iniciar sesión en sus cuentas, iniciar sus juegos digitales y descargar contenido de la PlayStation Store.

La página oficial sobre el estado de la PlayStation Network reportaba que todos los servicios funcionaban con normalidad; sin embargo, Down Detector respaldó las quejas de los jugadores, pues todos los servicios de la red de Sony se vieron afectados durante varias horas.

Al momento de escribir esto, algunos servicios de la PlayStation Network ya funcionan con normalidad, pero otros aún presentan problemas a nivel mundial. Push Square reportó que esta falla está relacionada con un incidente en Amazon Web Services, plataforma de la que depende la PSN.

Hace unos instantes, Amazon confirmó un error en sus servicios y que ya estaba trabajando para solucionarlo. Explicó que, mientras tanto, diversas plataformas podrían tener problemas para funcionar correctamente, por lo que sólo es cuestión de esperar para que la PlayStation Network vuelva a la normalidad.

“A medida que se restablecen las rutas, los clientes deberían observar una reducción continua en las tasas de error y los tiempos de espera al conectarse a los servicios afectados. Estamos supervisando de cerca el progreso de la recuperación y continuaremos trabajando hasta que todas las rutas se hayan restablecido por completo”, comentó Amazon.

Dicho esto, se espera que los servicios de PlayStation se restauren y funcionen a la normalidad muy pronto. Mientras ocurre, los jugadores pueden tener problemas para disfrutar las partidas online, con desconexiones constantes o, directamente, no podrán usar sus cuentas.

La PlayStation Network aún presenta problemas en diversas regiones del mundo

La caída de la PlayStation Network demuestra los peligros de un futuro digital

La caída de PlayStation Network llega en el peor momento para Sony, pues la polémica sobre la desaparición de los juegos físicos, a partir de enero de 2028, sigue más que viva. Las redes sociales están llenas de críticas hacia la compañía, pues la falla en sus servicios impidió a muchos jugadores disfrutar los títulos de su colección e iniciar sesión para tener acceso a sus licencias digitales.

La compañía quiere que su ecosistema dependan por completo de la PlayStation Store, pero este tipo de interrupciones demuestran que su infraestructura todavía puede dejar sin servicio a millones de jugadores. PS5 permite jugar sin conexión cuando el “Uso compartido de consola y juego offline” está activado, pero esta protección depende de que los títulos ya estén descargados, la consola esté configurada correctamente y la licencia no presente ningún problema.

La comunidad criticó nuevamente a PlayStation por querer acabar con los juegos físicos, que son una opción para seguir jugando cuando hay fallas de este tipo en los servicios globales de las grandes compañías.

“La ironía. Me alegra haber borrado mi cuenta cuando anunciaron que en 2028 pasarán completamente a lo digital. Esto no pinta nada bien, PlayStation”, escribió uno de los tantos jugadores molestos.

La polémica por la desaparición del formato físico sigue golpeando a PlayStation y Sony

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