Dragon Ball es uno de los pilares absolutos de la industria del anime y manga, y todavía mantiene una base de fans muy fiel que siempre espera nuevos productos oficiales. En ese sentido hay motivos para estar emocionados, pues una nueva y confiable filtración reveló el aspecto del primer set de LEGO de la franquicia.

Ya sabíamos que un crossover del anime de Toei Animation con la marca danesa de figuras estaba en camino, pero el anuncio oficial no incluyó una imagen y dejó muchas preguntas sin respuesta. Por suerte, se compartieron las primeras fotografías de este nuevo artículo de colección antes de su revelación.

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El set de LEGO y Dragon Ball costaría $180 USD y debutaría en noviembre

En julio, una filtración reveló que Dragon Ball cruzaría caminos con LEGO, una de las compañías más importantes en lo referente a sets coleccionables. Los reportes iniciales señalaban que el primer modelo inspirado en la obra de Akira Toriyama se enfocaría en un personaje muy importante: Shenlong, conocido como Shenron en el doblaje al inglés.

Tras meses de espera, Toei Animation confirmó la colaboración y compartió el primer teaser oficial, que permitió ver las icónicas Esferas del Dragón. Aún hay muchas interrogantes en el aire, y se espera que próximamente se compartan más detalles sobre este crossover.

Para suerte de los fans impacientes, el lunes 28 de septiembre se filtró la primera imagen del que parece ser el próximo set de LEGO y Dragon Ball. La imagen proviene del usuario Brick Tap, una de las fuentes más confiables en todo lo que respecta a figuras coleccionables.

De acuerdo con la información que se compartió extraoficialmente, el modelo basado en el anime formará parte de la línea Icons y se centrará en Shenlong, el dragón que concede deseos. El diorama estará compuesto por un total de 1764 piezas, y presentará una minifigura de Goku con su Nube Voladora y Báculo Sagrado, así como las 7 Esferas del Dragón.

En una publicación de seguimiento, Brick Tap señaló que este modelo a escala medirá 32 cm de alto y 24 cm de ancho. La imagen permite observar una base que también tiene rayos decorativos.

Como es de esperar, este set de Dragon Ball es muy caro, aunque es ligeramente más económico de que decían las filtraciones iniciales. Al principio se creía que costaría $199.99 USD, pero la imagen filtrada señala que estará disponible por $180 USD cuando llegue a las tiendas a principios del próximo mes.

Según la filtración, el nuevo set se estrenará el 1 de noviembre de 2026. La información parece auténtica, pero lo mejor será tomar estos reportes con pinzas y esperar a que LEGO y Toei Animation compartan las especificaciones oficiales. Si los detalles son precisos, este modelo será el Icons 11390.

Shenlong será el protagonista del primer set de LEGO y Dragon Ball

Más sets de LEGO de Dragon Ball se estrenarán en 2027

El diseño del set filtrado dejó muy buenas sensaciones en la comunidad, y muchos fans de la franquicia de Akira Toriyama ya expresaron su intención de adquirir el diorama. Otros también elogiaron la decisión de que el primer modelo de LEGO de la franquicia se enfocara en Dragon Ball, la era inicial del anime.

En caso de que el lanzamiento realmente esté previsto para noviembre, Toei Animation y LEGO deberían compartir el primer adelanto oficial dentro de poco. Por suerte, parece que ese modelo de Shenlong es apenas el inicio de una colaboración mucho más extensa.

Informes anteriores señalaban que en 2027 se lanzará una colección muy ambiciosa que recreará algunos de los momentos y las locaciones más icónicas del anime a través de 9 sets. Según los reportes, los fans pueden esperar modelos inspirados en la batalla de Goku y Raditz, la nave de Freezer, Kame House y el enfrentamiento entre los Guerreros Z y los Saiyajin.

Las filtraciones señalan que la colección hará gala de minifiguras de Freezer, Vegeta, los miembros de las Fuerzas Especiales Ginyu y otros personajes del anime.

La franquicia se prepara para hacer su regreso triunfal, pues en octubre se estrenará Dragon Ball Super: Beerus, una readaptación moderna del anime que debutó originalmente en 2015. Su estreno internacional está en el aire, pero hay esperanza de que llegue a Crunchyroll. Por el contrario, el manga sigue sin reaparecer.

Dragon Ball tendría otra colaboración con LEGO en 2027

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