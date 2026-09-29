Naughty Dog es uno de los estudios estrella de PlayStation y aunque pasa por un mal momento en años recientes sigue con proyectos en desarrollo que generan altas expectativas y hoy se confirmó que un par de ellos tienen que ver con The Last of Us.

La franquicia está de capa caída tras la polémica que rodeó el lanzamiento de la segunda entrega, luego la cancelación del multijugador en línea que estaba casi terminado, la serie de HBO pasó de la gloria a la incertidumbre en 2 temporadas. Todo esto mientras la comunidad sigue en espera de la nueva IP: Intergalactic: The Heretic Anthem.

Sin embargo, parece que el paso del tiempo podría curar las heridas, al menos así lo piensa Neil Druckmann, quien reveló una sorpresa.

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Neil Druckmann revela que hay 2 proyectos de The Last of Us en desarrollo

Cada 28 de septiembre se celebra el Día de The Last of Us, el cual toma significado a partir del lore de la franquicia pues en la misma fecha se desató el caos por el Cordyceps cambiando al mundo para siempre.

La edición de este año tuvo sorpresas para los fans y cerró con un anuncio importante.

Neil Druckmann, cocreador de The Last of Us y directivo de Naughty Dog, anunció que hay 2 proyectos de la franquicia en desarrollo:

“Desde Grounded II: Making The Last of Us Part II, hemos hablado de la posibilidad de contar más historias en el mundo de The Last of Us.

Tenemos un par de proyectos nuevos muy emocionantes en etapas muy tempranas, así que no podemos decir mucho sobre ellos en este momento. Solo diré que ambos proyectos ampliarán el canon de The Last of Us más allá de Part I y Part II.

El mundo de The Last of Us significa mucho para nosotros, y no volveríamos a él a menos que tuviéramos algo significativo que decir. Creemos que estas historias merecen ser contadas."

The Last of Us Day 2026 Ends With an Update From Neil Druckmann: https://t.co/Tpg0UbDKyc pic.twitter.com/OZRxhLqiOa — The Last of Us (@thelastofus) September 28, 2026

¿El anuncio confirma The Last of Us: Part III?

Aunque el anuncio de Neil Druckmann emociona, es importante poner atención en los detalles para que no se salga de su dimensión.

El creativo no hizo referencia directa al desarrollo de un videojuego o, en dado caso, a la existencia de la tercera parte de la saga. El anuncio es general y podría abarcar spin-offs enfocados en historias y personajes del universo de TLOU.

Sin embargo, estos podrían ser videojuegos, nuevas series de TV o incluso una película. La interpretación de las palabras de Neil Druckmann queda abierta, así que es posible que se refiera a TLOU: Part III u otros tipos de contenido que llevarán la historia de la franquicia hacia nuevas direcciones.

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