PlayStation 5 y XBOX Series X|S ya tienen más de 5 años en el mercado, así que ya estamos en la época en la que empezamos a obtener información sobre las próximas consolas. Mientras Sony guarda silencio sobre su hipotético PS6, Microsoft ha sido más vocal y en meses recientes comenzó a compartir los primeros detalles de su Project Helix.

Aún hay muchas dudas sobre la siguiente plataforma de la compañía estadounidense, pero Asha Sharma, quien asumió el mando de la división de videojuegos a principios de 2026, acaba de reafirma que su nuevo hardware next-gen será parte de una “familia de dispositivos”. Y sí, parece que otra consola portátil está en camino.

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Microsoft lanzaría más consolas de nueva generación junto al Project Helix

El martes 6 de octubre de 2026, Asha Sharma celebró una reunión interna con el personal de la compañía. De acuerdo con Windows Central (vía Pure XBOX), en la charla se abordaron diversos temas relacionados con el crecimiento de Game Pass, la situación actual de XBOX Series X|S y, en general, el estado de la organización.

Por supuesto, la próxima generación fue un tópico que salió a colación en la reciente junta con los empleados de la empresa. Los detalles sobre el Project Helix son escasos, pero Asha Sharma sugirió a principios de este año que dicha plataforma será un híbrido entre consola y PC. Y eso es todo lo que sabemos con certeza hasta ahora.

Tuvimos que esperar meses para obtener la siguiente actualización. A finales de agosto, la directora de la marca comentó que Project Helix formará parte de una “familia de dispositivos”. En ese momento no compartió mucha información, pero destacó la importancia de ofrecer a los jugadores “más opciones sobre cómo jugar y comprar su consola”.

Ahora, Asha Sharma volvió a confirmar que Project Helix formará parte de una familia de dispositivos de próxima generación, algunos de los cuales serán fabricados directamente por Microsoft y otros por compañías de terceros. No entró en detalles, pero prometió que compartirá más información “a medida que se desarrollen los planes”.

“Para la décima generación, nos centramos en una familia de dispositivos. No existe un único dispositivo que sirva para todos. Sin duda, primero lanzaremos una excelente consola, pero también sabemos que muchos jugadores estarán siempre en movimiento. Hay ciertos productos que fabricamos mejor que nadie, y otros en los que colaboraremos con otras empresas”, comentó la directora.

Por supuesto, la parte que dice que “muchos jugadores estarán siempre en movimiento” llama la atención, pues parece indicar que la compañía tiene planes de lanzar otra consola portátil. Recordemos que el año pasado estrenó el ROG XBOX Ally, un dispositivo desarrollado en colaboración con ASUS.

Asha Sharma también señaló que el “sistema operativo tiene muy buena pinta”, y remarcó que el equipo está “muy entusiasmado con este proyecto”. Esta declaración también parece indicar que XBOX trabaja en algo parecido a SteamOS de Valve, posiblemente un software centrado en juegos que está diseñado para dichas plataformas.

Project Helix formará parte de una familia de dispositivos, y estaría acompañada de una consola portátil

Asha Sharma reconoce que XBOX tocó fondo

Al considerar que la crisis de hardware sigue vigente, es probable que la próxima generación aún esté relativamente lejos. Aun así, XBOX ya puso en marcha numerosas iniciativas en un intento de reactivar su negocio, lo que también incluyó despidos, fusiones de estudios y demás cambios en la organización.

En otra parte de la junta, Asha Sharma comunicó al personal que la compañía comenzó a “tomar las decisiones correctas”, lo que permitió recobrar el impulso. Aunque reconoció que la compañía se encontraba en su punto más bajo, indicó que por fin empezó a recuperar crecimiento y externó su deseo de que esa tendencia positiva continúe por el futuro previsible.

“Tras tocar fondo, comenzamos a recuperar el crecimiento, que ahora es de 2 a 3 veces mayor que antes, y esperamos que continúe”; sin embargo, la directora de XBOX se abstuvo de brindar más detalles sobre el tema.

Eso sí, Asha Sharma añadió que Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons 2 y World of Warcraft: Forever tuvieron un comienzo “sólido”, aunque, una vez más, no compartió cifras de ventas ni ingresos.

Project Helix aún no tiene fecha de lanzamiento ni precio

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