Antes de ser el centro más dominante de la NBA con los Lakers, Shaquille O’Neal nos hizo soñar con su versión joven en Orlando Magic. Poderoso y rápido pese a su altura y peso, en un dueto con Anfernee “Penny” Hardaway que anticipaba un campeonato que nunca llegó.

Fueron buenos tiempos y si eres jugador de NBA 2K26, hay buenas noticias, pues Shaq será el protagonista de la Temporada 8 que iniciará muy pronto.

NO TE LO PIERDAS: God of War Laufey se alejará lo máximo posible de GTA VI y podría debutar en alguno de estos meses de 2027, dice fuente confiable

¿Cuándo inicia la Temporada 8 de NBA 2K26?

La Temporada 8 de NBA 2K26 arranca este 26 de junio y traerá una nueva oleada de contenido para los jugadores de MyCAREER, MyTEAM, The W y otros modos de juego.

En esta ocasión, la actualización estará encabezada por la leyenda de la NBA, Shaquille O’Neal, quien inspira gran parte de las recompensas y desafíos que llegarán durante el verano dentro de The City.

En MyCAREER, los jugadores podrán desbloquear diversos premios al subir de nivel, incluyendo el vehículo One Wheel en el nivel 18, la mascota Hugo de los Charlotte Hornets en el nivel 19, los ojos verdes “Bloodline” en el nivel 33, un traje animado con espectáculo de luces en el nivel 39 y un +1 Cap Breaker al alcanzar el nivel 40.

Además, Old Town, uno de los escenarios más recordados de NBA 2K15, regresará completamente remasterizado para ofrecer una experiencia clásica de baloncesto callejero.

¿Qué otras novedades habrá en la nueva temporada?

Por su parte, MyTEAM incorporará una nueva ruta de recompensas que incluirá cartas especiales como G.O.A.T. Candace Parker desde el nivel 1, una carta de entrenadora Dark Matter de Becky Hammon en el nivel 28, G.O.A.T. Chris Paul en el nivel 35 y G.O.A.T. Paolo Banchero en el nivel 40.

Mientras tanto, en The W Online, los jugadores podrán competir por artículos inspirados en estrellas de la WNBA como Caitlin Clark y Jackie Young, además de obtener recompensas de temporada relacionadas con las Los Angeles Sparks y monedas virtuales.

La actualización también incluirá el Season 8 Pro Pass y el Hall of Fame Pass, que añadirán 40 niveles extra de contenido premium.

Entre las recompensas destacadas se encuentran atuendos exclusivos, pintura facial inspirada en luchadores, la mascota Harry the Hawk de los Atlanta Hawks y una versión especial de Paolo Banchero con posiciones SF/PG.

ENTÉRATE: ¿GTA VI correrá mejor en PS5 o XBOX Series X? Sony afirma que su consola es la mejor opción y presume una función exclusiva que ofrecerá a los jugadores

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.