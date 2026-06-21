Los hermanos brasileños esta semana tuvieron una razón para celebrar a lo grande, pues su selección disfrutó el primer triunfo en la copa el torneo de futbol más importante. Lamentablemente, hay malas noticias para muchos fans de un juego de SHIFT UP en aquella región, puesto que ya no pueden jugarlo.

Hasta ahora, GODDESS OF VICTORY: NIKKE es un título apto para adolescentes y ese era el caso también en Brasil hasta que entró en vigor la ECA Digital.

¿Qué es la ECA Digital de Brasil?

La ECA Digital (Estatuto de Protección Digital del Niño y del Adolescente) es una ley que entró en vigor el pasado marzo y que tiene como objetivo cuidar a los menores en Internet por medio de sistemas de verificación robustos, incluidos la autorización o consentimiento de los padres o tutores.

Como parte de esta ley, Brasil prohibió totalmente los mecanismos de pagos aleatorios o cajas de botín en videojuegos dirigidos a niños, razón por la cual muchos juegos actualizaron su clasificación en aquella región y ahora no son aptos para menores de edad, como GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

¿Por qué NIKKE pierde jugadores en Brasil?

Pese a que la ley ya llevaba meses en rigor y la aplicación ya había modificado su clasificación, era posible seguir jugando sin problema, aunque algunos advertían a los hermanos brasileños para que no les cayera de sorpresa la verificación de edad más tarde.

Desafortunadamente, el momento llegó, pues con la última actualización los jugadores de Brasil reportan que ya no pueden jugar GODDESS OF VICTORY: NIKKE sin verificar que son mayores de edad.

Jugadores brasileños pierden acceso a NIKKE por culpa de nueva ley (imagen: SHIFT UP, Level Infinite, LEVEL UP)

De acuerdo con el parche, para ajustarse a esta ley los jugadores tendrán que verificar su nombre real y su edad al momento de registrar su cuenta y al momento de acceder a cierto contenido y dejan claro que “usuarios menores de 18 años podrían tener restringido el acceso al juego”.

Ahora, al lanzar el juego se solicita a los jugadores de Brasil ingresar su CPF (equivalente al RFC en México o al TIN en los Estados Unidos) para dar cuenta que son mayores de edad. En su defecto, los jugadores deben tener la autorización o permiso de un adulto.

Tomando en cuenta que se trataba de un juego apto para mayores de 13 años hasta hace unos meses, naturalmente muchos jugadores han resultado afectados tras este cambio. Si bien algunos hicieron la verificación a regañadientes, hubo otros que no pudieron por no ser mayores de edad y otros que prefirieron no hacerlo, ya que no se ofrece otra manera de hacer la verificación.

“Fue bueno mientras duró”, comentó otro jugador afectado.

¿Cómo seguir jugando NIKKE en Brasil?

Como bien señalaron varios usuarios, se trata de una medida que no toma SHIFT UP, sino de una disposición de Brasil como país para evitar echar culpas al estudio surcoreano. Dicho de otra manera, la restricción no sólo se presentó con GODDESS OF VICTORY: NIKKE, sino también con otros títulos que operan de la misma manera, ya que también tuvieron que ajustarse a esta ley.

No es el primer país que adopta medidas para proteger a los menores de edad, hay ejemplos de países como España que buscan formas de evitar que los jóvenes tengan acceso a las redes sociales. Tras lo que acaba de pasar con GODDESS OF VICTORY: NIKKE en Brasil, algunos jugadores expresaron indignación y prevén que esto no parará en aquel país.

“Si me piden una identificación, me voy. He estado en Internet desde los 90, soy mayor que SHIFT UP. Hermano, hazme el favor”, comentó un usuario.

Algunos jugadores propusieron usar una VPN para evitar la verificación, pero los jugadores brasileños reportan que no funciona, por cuanto los sistemas checan inicios de sesión previos o por lo menos así pasó con otros títulos.

No obstante, hay otro jugador que comentó que con Proton VPN logró conectarse y jugar, aunque con problemas en horas pico. Hay que recordar que, como suele pasar en estos casos, las soluciones pueden variar y se desconoce cuán efectivas serán al largo plazo.

¿Qué opinas de la nueva ley de Brasil? Cuéntanos en los comentarios.

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