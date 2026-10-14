Las vacaciones de verano de Shinnosuke Nohara están lejos de terminar. El travieso protagonista de Crayon Shin-chan se prepara para vivir nuevas aventuras en Nintendo Switch 2, donde un par de sus entregas recibirán versiones con mejoras y opciones adicionales.

La buena noticia es que no tendrás que esperar demasiado para conocer estas novedades. Además, quienes ya tengan las ediciones originales para Nintendo Switch podrán aprovechar un beneficio especial cuando llegue el momento de dar el salto a la nueva consola.

Las aventuras de Shin chan llegarán con mejoras a Nintendo Switch 2

Las entregas Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey y Shin chan: Shiro and the Coal Town debutarán en Nintendo Switch 2 el 4 de marzo de 2027 en todo el mundo. Ambos juegos recibirán mejoras de resolución y funcionarán a 60 cuadros por segundo.

Las nuevas versiones también ofrecerán controles opcionales con mouse, selección de idiomas para textos y voces, y la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento. Asimismo, habrá un descuento para quienes posean las ediciones para Nintendo Switch, aunque todavía no se detallaron las condiciones.

Por otra parte, Clear River Games distribuirá un paquete especial con ambos títulos en un solo cartucho físico. Esta edición incluirá una portada reversible y un pequeño libro.

Explora el campo japonés y descubre un pueblo detenido en el tiempo

En Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey, la familia Nohara viaja a Assou, Kumamoto, para visitar a una amiga de la infancia de Misae. Lo que comienza como unas tranquilas vacaciones cambia cuando Shinnosuke recibe la cámara de un hombre misterioso que se presenta como el Profesor Malvado.

La aventura permite explorar paisajes rurales, atrapar insectos y peces, cultivar verduras, ayudar a los habitantes y registrar experiencias en un diario ilustrado. También hay actividades como competir con dinosaurios y convertirse en DJ. Todo parece perfecto para unas vacaciones familiares hasta que comienzan a suceder cosas extrañas.

Por su parte, Shin chan: Shiro and the Coal Town lleva a los Nohara a la prefectura de Akita, donde Hiroshi recibe una asignación de trabajo cerca de su hogar de infancia. La familia disfruta la tranquila vida rural hasta que Shiro aparece cubierto de hollín y conduce a Shinnosuke a un tren misterioso.

El recorrido lleva al protagonista a Coal Town, una localidad llena de actividad que parece congelada en la era Showa. Allí podrá conocer a varios personajes, preparar platillos y competir en carreras de tranvías con vehículos personalizables.

¿Te gustaría disfrutar estas aventuras en Nintendo Switch 2? ¿Comprarías el paquete físico con ambos juegos o prefieres actualizar tus versiones digitales? Cuéntanos en los comentarios.

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