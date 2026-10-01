La próxima generación de consolas todavía parece estar a varios años de distancia, pero eso no ha impedido que comiencen las especulaciones sobre lo que preparan las compañías. Para Shuhei Yoshida, hay algo que Sony y Nintendo deberían considerar antes de pensar en dar el siguiente salto.

El antiguo presidente de Sony Interactive Entertainment habló sobre el futuro de la industria y dejó clara su postura: considera que tanto PlayStation 5 como Nintendo Switch 2 deberían mantenerse vigentes durante el mayor tiempo posible.

Los precios podrían cambiar los planes de la industria

En una entrevista con The Verge, Shuhei Yoshida habló sobre los posibles modelos de negocio que podrían adoptar las compañías en la próxima generación y puso especial atención en el aumento del costo de los componentes.

De acuerdo con el directivo, los precios de las consolas y otros dispositivos tecnológicos han aumentado considerablemente, algo que podría influir en la decisión de los fabricantes sobre cuándo lanzar nuevo hardware:

“Sony y Nintendo ya han vendido suficiente. Debido al coste de los productos, podrían estar considerando retrasar el lanzamiento de la próxima generación, y creo que deberían intentar mantener la generación actual el mayor tiempo posible, porque creo que la gente está muy contenta usando su PS5 y Nintendo Switch 2”.

La idea resulta particularmente interesante si tomamos en cuenta que Nintendo Switch 2 todavía tiene mucho camino por delante. La consola llegó al mercado en 2025, mientras que PlayStation 5 debutó en 2020 y desde hace tiempo existen rumores sobre su sucesora.

Aquí puedes ver la entrevista:

Los jugadores podrían preferir quedarse con sus consolas

El exdirectivo también señaló que los consumidores tienen un presupuesto limitado y que los videojuegos y la tecnología se han vuelto más costosos que otras formas de entretenimiento:

“La gente tiene un presupuesto limitado, y parece que los ordenadores y las consolas, con sus componentes específicos, han subido de precio mucho más que cualquier otra forma de entretenimiento”.

Desde su perspectiva, quienes ya cuentan con una PlayStation 5, Nintendo Switch 2 o una PC para gaming podrían simplemente decidir seguir utilizando sus equipos actuales en lugar de gastar nuevamente en una nueva generación.

¿Y qué pasa con Xbox?

Shuhei Yoshida tampoco dejó fuera a Microsoft cuando habló sobre el panorama competitivo. Considera que a la compañía le resultará más complicado avanzar, aunque también señaló que este podría ser precisamente su momento para demostrar de lo que es capaz:

“Es un equipo que quiere cambiar el panorama competitivo, pero les va a resultar difícil”.

¿Crees que PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 deberían mantenerse como las principales consolas de Sony y Nintendo durante muchos años más? ¿O ya te gustaría conocer qué ofrecerá la siguiente generación? Cuéntanos en los comentarios.

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