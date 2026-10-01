Ha sido un año relativamente tranquilo para los fans de los juegos de Pokémon, pues no ha habido lanzamiento de la saga principal. Sin embargo, son fueres los rumores en torno al lanzamiento de ports de entregas viejas y al parecer llegarían la próxima semana, según un nuevo rumor.

Tras el lanzamiento de Pokémon FireRed & LeafGreen a inicios de 2026, los jugadores se preguntaban cual será la próxima entrega que tendrá el mismo tratamiento. No fue mucho tiempo después que comenzaron a oír rumores del relanzamiento de Pokémon Ruby & Sapphire, mismos que parecían reforzarse con publicaciones en las redes oficiales de The Pokémon Company.

El anuncio oficial, sin embargo, no ha llegado, aunque un nuevo rumor indica que el lanzamiento sería uno repentino y estaría más cerca de lo que crees.

Ports de Pokémon Ruby & Sapphire para Nintendo Switch serían reales y llegarían la semana próxima

La información proviene precisamente del usuario de Twitter (X) Light_88_, que hoy de la nada hizo una publicación en la que afirmaba los ports de Pokémon Ruby & Sapphire para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 estarán disponibles el próximo 8 de octubre.

El informante no dijo más al respecto, lo que ocasionó que muchos no dieran mucho valor a esta información, en especial si consideramos otros detalles en torno a este usuario. Decimos porque, para empezar, es un filtrador secundario, ya que no es el origen de la información, sino que la obtiene de otros lados o fuentes; de hecho, él mismo ha mencionado que no es un filtrador per se, sino “alguien que comparte información” con su comunidad.

Los ports de Pokémon Ruby & Sapphire serían reales según rumor y se lanzarían repentinamente (imagen: The Pokémon Company vía Bulbapedia)

Otro detalle que toma en cuenta la comunidad es que este filtrador no suele hacer referencia a sus fuentes ni mucho menos dar crédito a sus fuentes cuando se trata de filtraciones, por lo que tomaron la información con mucho escepticismo, mientras que el usuario se defendía mencionando que las personas que comparten filtraciones no van a revelar sus fuentes.

“De verdad espero que tengas razón, porque te van a caer un montón de críticas si no sucede, ja, ja”, comentó un usuario.

I see a lot of hate around me regarding the RS ports leak.



If you think it affects me, you're very wrong.



Do you really think someone who shares leaks is going to reveal their sources? I’m not a leaker myself. I’m simply someone who shares information with my community.



Go… pic.twitter.com/STmrqW35Rd — Light (@Light_88_) September 30, 2026

Lanzamientos de Pokémon Ruby & Sapphire coincidirían con actualización de Pokémon HOME

Algunos usuarios podrían pensar que los rumores podrían ser certeros porque precisamente la supuesta fecha de lanzamiento de estos ports coincidiría con la de la próxima actualización de Pokémon HOME, por lo que creen que también habilitaría el soporte para estas 2 entregas además de Pokémon FireRed & LeafGreen.

Pero hay que decir que el anuncio de la actualización de Pokémon HOME se hizo horas antes de la filtración de Light_88_, la tarde del 29 de septiembre, por lo que jugadores sospechan que el usuario más bien habría usado esta fecha como referencia para fabricar el rumor una vez conociéndola.

En el anuncio oficial, The Pokémon Company sólo menciona el periodo en el que Pokémon HOME estará fuera de servicio y recuerda que el propósito principal de la actualización es para amplair el soporte a Pokémon FireRed & LeafGreen, tal como había anticipado semanas atrás, y no dijo nada sobre los rumorados lanzamientos de Pokémon Ruby & Sapphire para Nintendo Switch.

Curiosamente a mediados de octubre Pokémon Masters EX recibirá mucho contenido con énfasis en Pokémon Ruby & Sapphire, pues no sólo llegarán los miembros del Team Magma y el Team Aqua Tabitha, Matt y Shelly, luego de tanto tiempo que estuvieron en el infierno de NPC, sino que también sus líderes, Archie y Maxie, por fin tendrán trajes alternos acompañados por 2 de los Tesoros funestos.

Rumor indica que los ports de Pokémon Ruby & Sapphire para Nintendo Switch llegarían en octubre (imagen: The Pokémon Company vía Bulbapedia)

¿Crees que The Pokémon Company prepara el lanzamiento de los ports de Pokémon Ruby & Sapphire para Nintendo Switch? Cuéntanos en los comentarios.

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