Sony confirma nuevo actor protagónico que reemplazará a Jason Momoa en película de Helldivers; el proyecto live-action llegará más tarde de lo esperadoPor Mardokeo Galván el
La adaptación no alcanzará a llegar a los cines en 2027
Sony Pictures y PlayStation Studios mantienen paso firme en la adaptación de franquicias de videojuegos al mundo cinematográfico. Helldivers es su próxima gran adaptación, la cual ya tenía fecha de estreno, pero lamentablemente acaba de confirmarse su retraso.
Sony anunció en enero de 2025 la adaptación de la exitosa saga de Arrowhead Game Studios y no tuvimos que esperar mucho para saber que estaría listo en noviembre de 2027, pues Sony ofreció más detalles sobre el proyecto a inicios de 2026, incluyendo al conocido actor Jason Momoa para el rol protagónico.
“Los soldados de choque de élite conocidos como Helldivers luchan contra amenazas alienígenas, incluidos Bugs, Cyborgs e Illuminate, que intentan destruir el imperio interplanetario de la Súper Tierra en esta aventura de acción de ciencia ficción”, se lee en la sinopsis del filme.
Jason Momoa no aparecerá en película de Helldivers
Pese a que este último anuncio se hizo hace apenas unos meses, al parecer habría contratiempos, ya que el actor hawaiano se habría desprendido del proyecto semanas atrás, de acuerdo con un reporte extraoficial.
La información terminó siendo cierta, pues Sony Pictures acaba de anunciar que el proyecto sufrió varios cambios, principalmente el reemplazo de Jason Momoa por Alan Ritchson, actor estadounidense mejor conocido por su papel en Reacher.
La película de Helldivers tiene nueva fecha de estreno
Lo malo es que junto con este anuncio en el comunicado de prensa (vía IGN) Sony Pictures también dio a conocer que la película de Helldivers ya no está agendada para el 10 de noviembre de 2027, sino que sufrió un retraso importante de 7 meses que la llevará a los cines hasta el 9 de junio de 2028.
La compañía japonesa no mencionó qué fue lo que ocasionó el retraso, pero no es descabellado pensar que el reemplazo de actores sea uno de los motivos.
No se anunciaron más modificaciones en torno al proyecto, pues Justin Lin (Fast & Furious) continúa en la dirección y en la producción siguen involucrados Hutch Parker, Asad Qizilbash de PlayStation Productions y Perfect Storm Entertainment de Justin Lin.
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