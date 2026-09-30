Estamos en uno de los mejores momentos para ser entusiasta del anime, pues la temporada de otoño 2026 dará inició muy pronto. Eso sólo significa una cosa: más estrenos, con series totalmente originales y programas que regresan con nuevas temporadas. El calendario ya está repleto, y Crunchyroll acaba de confirmar la adición de más producciones.

El servicio de streaming actualizó su lista de próximos estrenos, y dio a conocer que animes muy esperados por la comunidad y otras sorpresas se incorporarán a su catálogo a partir de octubre. Eso sí, los fanáticos sólo tienen una pregunta en mente: ¿Dragon Ball Super: Beerus se encuentra entre los nuevos lanzamientos?

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Más animes llegarán a Crunchyroll durante la temporada de otoño 2026

A mediados de septiembre, Crunchyroll publicó un artículo muy extenso en el que profundizó en los estrenos que llegarán al programa de paga en octubre y más allá. La lista incluía más de 20 producciones, incluidos animes de estreno y series que regresan con nuevos capítulos.

Entre los lanzamientos que más llamaron la atención de la comunidad encontramos a The Apothecary Diaries, que volverá con su tan esperada tercera temporada. Los fans de los shonen también tienen motivos para estar emocionados, pues la Temporada 2 de Black Clover finalmente debutará el 2 de octubre.

En su artículo, Crunchyroll confirmó que aún había muchos lanzamientos “por anunciar”, lo que significaba que la lista estaba incompleta. Hubo una actualización al respecto, pues se acaban de añadir más animes a la programación de otoño 2026. En total, ya sabemos que otras 9 series comenzarán su emisión a partir de octubre.

El nuevo lote incluye producciones interesantes, como A Certain Dark Item, una precuela de la saga A Certain. Otro estreno que vale la pena tener en el radar es Super Psychic Policeman Chojo, la adaptación animada del manga de Shun Numa que, tristemente, fue cancelado por la Weekly Shonen Jump en 2025 tras acumular sólo 65 capítulos.

Entre los próximos estrenos, también encontramos series que harán su debut y que intentarán encontrar su audiencia en Japón y el resto del mundo. Algunas de esas producciones son Magic Repo Man: Dumped by My Party I’ll Cash In With a Cute Support Fairy to Become the Strongest! y Dandivine.

Super Psychic Policeman Chojo es uno de los nuevos estrenos de Crunchyroll para la temporada de otoño 2026

A continuación, compartimos la lista completa de los nuevos animes confirmados para Crunchyroll y su fecha de estreno:

Tougen Anki: Nikko Kegon Falls Arc – 2 de octubre

Magic Repo Man: Dumped by My Party, I’ll Cash In With a Cute Support Fairy to Become the Strongest! – 3 de octubre

From Far Away – 4 de octubre

Super Psychic Policeman Chojo – 6 de octubre

The Cold Sato-san is Only Sweet to Me – 6 de octubre

Dandivine – 8 de octubre

A Certain Dark Item – 9 de octubre

Horror Collector – 10 de octubre

Full Clearing Another World Under a Goddess with Zero Believers – 11 de octubre

Dragon Ball Super: Beerus podría llegar a Crunchyroll

Los fanáticos más atentos notarán de inmediato que en la lista hay un anime que brilla por su ausencia: Dragon Ball Super: Beerus, cuyo debut en Japón está previsto para el 11 de octubre de 2026. Toei Animation ya confirmó que también se estrenará en streaming, pero se desconoce cómo y cuándo se lanzará en Occidente.

La casa de animación confirmó que los nuevos capítulos de la próxima serie basada en la obra de Akira Toriyama se estrenará en Prime Video tan sólo 30 minutos después de su transmisión original, pero eso sólo corresponde al mercado japonés. Por ahora, no hay información sobre el lanzamiento para Latinoamérica y otras regiones.

Ante la falta de más detalles oficiales, una fuente confiable aseguró que Dragon Ball Super: Beerus se estrenará en Crunchyroll en múltiples países a partir de octubre, por lo que su debut internacional tendría lugar casi inmediatamente después de su emisión original en Japón.

Si bien esa información aún no está confirmada, tiene sentido al mirar el historial previo de la franquicia. Basta con recordar que los episodios de Dragon Ball Daima se unieron al catálogo de Crunchyroll pocas horas después de su estreno en tierras niponas en 2024 y 2025.

La plataforma de streaming aún tiene, al menos, otros 3 estrenos “por anunciar”, así que es probable que uno de ellos sea el esperado remake del anime de 2015 producido por Toei Animation.

Dragon Ball Super: Beerus estará presente con un panel especial en la próxima NYCC 2026, que dará inicio a mediados de octubre. Es muy posible que durante el evento se revele su fecha de lanzamiento para Occidente y otros detalles sobre su debut. Los asistentes podrán ver el primer capítulo con anticipación.

Dragon Ball Super: Beerus aún no tiene fecha de lanzamiento para Occidente, ni plataforma de streaming oficial

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los estrenos de la temporada de otoño 2026? Déjanos leerte en los comentarios.

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