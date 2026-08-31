Los fans de Sonic the Hedgehog llevan años esperando una nueva aventura con el estilo clásico que conquistó a millones. En su momento, Sonic Mania demostró que la fórmula retro todavía tenía mucho por ofrecer, así que una secuela sería una gran noticia.

Aunque SEGA y el Sonic Team tienen varios proyectos importantes para el futuro del erizo, la puerta para regresar a ese concepto permanece abierta. Takashi Iizuka, jefe del Sonic Team, habló sobre esta posibilidad durante una entrevista con Game Informer.

El Sonic Team quiere volver a trabajar con los creadores de Sonic Mania

Iizuka confirmó que el Sonic Team mantiene una relación cercana con el equipo responsable de Sonic Mania. El directivo incluso explicó que ambas partes han compartido reuniones fuera del ámbito laboral.

De acuerdo con sus declaraciones, existe un interés claro por volver a colaborar con este grupo. No obstante, actualmente no existe un proyecto concreto relacionado con una posible secuela:

“Seguimos siendo muy cercanos a ellos. Hemos salido a comer y beber juntos porque las relaciones son importantes para nosotros”, explicó Iizuka.

El responsable del Sonic Team también destacó que el equipo tiene otros proyectos y necesidades empresariales que atender. Por ello, una colaboración futura dependerá de las circunstancias adecuadas.

Sonic Mania 2 sigue sobre la mesa, pero habrá que esperar

La situación deja una pequeña ventana para que Sonic Mania 2 ocurra algún día. Iizuka aseguró que la idea “no está descartada”, aunque reiteró que no existe un desarrollo activo en este momento.

Cabe recordar que Sonic Mania debutó en 2017 y recibió una recepción muy positiva. Su propuesta incluso generó expectativas para que SEGA apostara nuevamente por experiencias 2D protagonizadas por el erizo azul.

Por ahora, los seguidores tendrán que conformarse con la posibilidad. Una reunión entre el Sonic Team y los desarrolladores originales podría ser justo el ingrediente que necesita una eventual secuela. Tendremos que esperar para conocer qué sucede.

¿Te gustaría que Sonic Mania 2 reuniera nuevamente al equipo original? ¿Qué novedades esperarías de una secuela?Cuéntanos en los comentarios.

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