Los jugadores que disfrutaron la era del PlayStation original probablemente recuerden una de las propuestas más extrañas y particulares de aquella generación. Ahora, uno de sus clásicos de culto está listo para regresar, aunque de una manera bastante diferente.

JETMAN confirmó que Kowloon’s Gate: Suzaku llegará a Nintendo Switch, por lo que los fans de esta peculiar franquicia podrán explorar nuevamente uno de sus escenarios más memorables.

Un viaje a la Ciudad Amurallada de Kowloon

Kowloon’s Gate: Suzaku está basado en Kowloon’s Gate VR: Suzaku, título que debutó originalmente para PlayStation VR en Japón el 26 de octubre de 2017. Posteriormente, recibió una versión para PlayStation 4 que permitió jugarlo en una pantalla convencional mediante una actualización gratuita.

Además, esta nueva propuesta funciona como una especie de precuela de Kowloon’s Gate, el juego de 1997 que se convirtió en un clásico de culto entre los jugadores del primer PlayStation.

En lugar de apostar por una aventura tradicional, Kowloon’s Gate: Suzaku se presenta como una especie de “juego de paseo”. Su principal atractivo está en permitirte recorrer los laberínticos callejones de la Ciudad Amurallada de Kowloon y descubrir lugares que no se habían mostrado en el título original.

Aquí puedes ver el avance:

Las fotografías serán tu principal pista

La misión consistirá en utilizar las fotografías de un álbum encontrado durante la aventura. Estas imágenes servirán como pistas para localizar los sitios exactos que aparecen en ellas y recuperar recuerdos mediante una técnica conocida como “psicografía”.

La propuesta también permitirá visitar estos lugares desde ángulos y perspectivas que no estaban disponibles en Kowloon’s Gate. Además, algunos rostros familiares regresarán en estos escenarios, ahora representados con un mayor nivel de detalle.

Así que si nunca conociste el clásico de 1997, esta podría ser una oportunidad bastante peculiar para descubrir su mundo. Y si ya eres fan de Kowloon’s Gate, parece que habrá varios rincones conocidos que explorar desde una perspectiva completamente nueva el próximo 29 de octubre.

¿Conocías este clásico de culto de la era de PlayStation y te gustaría recorrer la Ciudad Amurallada de Kowloon en Nintendo Switch? ¿Qué te parece esta propuesta de exploración y misterio? Cuéntanos en los comentarios.

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