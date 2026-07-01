El fin de una era se acerca para los jugadores de PlayStation. Sony anunció esta mañana que la PlayStation Store de PS3 y PS Vita tiene los días contados. La tienda cerrará de forma escalonada y dejará de estar disponible a nivel mundial.

México y otros países de Latinoamérica serán los primeros afectados por esta medida, que se aplicará a partir de este año y extenderá gradualmente hasta el cierre general de la tienda en 2027. Por medio de un comunicado, PlayStation reveló las fechas importantes que sus jugadores deben tener en cuenta y explicó qué sucederá con los juegos digitales que compraron.

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La PlayStation Store de PS3 y PS Vita tiene los días contados, ¿cuándo cerrará?

Vale la pena recordar que PlayStation ya había intentado cerrar la tienda de PS3 y PS Vita en 2021. Al final, la compañía dio marcha atrás a su polémica decisión debido a la reacción negativa de los jugadores. Sin embargo, ahora el cierre de la PlayStation Store en ambas consolas parece definitivo e inevitable.

Por medio de su blog oficial, PlayStation anunció que, luego de 2 décadas de soporte ininterrumpido, la PlayStation Store de PS3 dejará de estar disponible este año en algunas regiones. México, Honduras, Nicaragua serán los primeros países afectados por esta decisión, pues la tienda cerrará en agosto de este año.

Posteriormente, el cierre se extenderá a otros países de Latinoamérica y a Oriente Medio. Para julio de 2027, la PlayStation Store de ambas consolas ya no existirá en ningún territorio, lo que marcará el final de una era para el ecosistema de la marca.

De acuerdo con reportes, PS3 y PS Vita se mantienen activos y aún tienen millones de usuarios cada año, así que estamos ante una noticia decepcionante para muchos. Abajo están las fechas importantes a tomar en cuenta:

La PlayStation Store de PS3 y PS Vita tiene los días contados

México, Honduras, Nicaragua: la PlayStation Store para PS3 cerrará a partir de agosto de 2026.

En otros países de Latinoamérica y Oriente Medio: la PlayStation Store para PS3 cerrará a partir de finales de 2026.

En todos los demás países: la PlayStation Store para PS3 y PS Vita cerrará en julio de 2027.

“Sabemos que esta noticia puede resultar decepcionante para los jugadores de PS3 y PS Vita, quienes guardan un cariño especial por esta generación de videojuegos. PS3 y PS Vita representan una era importante en la historia de PlayStation, por lo que no fue una decisión fácil”, explicó PlayStation.

¿Qué pasará con las compras y los juegos digitales para PS3 y PS Vita?

PlayStation anunció que, tras el fin de las tiendas, los jugadores ya no podrán comprar nuevos juegos digitales ni contenido adicional en PS3 ni en PS Vita. La buena noticia es que podrán seguir descargando los títulos y el DLC que compraron anteriormente a la fecha de cierre.

La compañía explicó que la PlayStation Store de PS3 y PS Vita cerrará debido a que ya no soporta actualizaciones importantes relacionadas con “los sistemas de comercio modernos”, incluyendo el procesamiento de pagos actuales.

El fin de una era se acerca para los usuarios de PS3 y PS Vita

Se espera que, al igual que en 2021, los jugadores llenen las redes sociales con críticas y peticiones para que PlayStation dé marcha atrás a esta decisión una vez más. Sin embargo, todo indica que el cierre ahora sí es definitivo y que no habrá manera de rescatar parte del contenido que se perderá para siempre.

La comunidad ya tiene la mira puesta en PlayStation, pues recientemente se confirmó que Sony eliminará más de 500 compras digitales de sus cuentas y no ofrecerá reembolsos ni compensaciones.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

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