Los fans de XBOX deben preparar su cartera, pues el increíble XBOX Series X traslúcido del 25.° aniversario por fin tiene fecha de lanzamiento y precio oficial. Microsoft confirmó los rumores y reveló que la consola edición especial será bastante costosa, pero también compartió una sorpresa para los jugadores interesados en ella: incluirá un genial regalo para estrenarla como se debe.

El hardware representará un viaje al pasado para los fanáticos veteranos de XBOX, pues su diseño rinde homenaje al XBOX original, la primera consola de Microsoft. El sistema se producirá en cantidades limitadas, así que seguramente se agotará en poco tiempo durante su preventa, que iniciará mañana.

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¿Cuánto costarán el XBOX Series X y el control del 25.° aniversario?

Los rumores eran ciertos: el XBOX Series X edición especial del 25.° aniversario será una consola bastante cara y costará más que un Series X estándar. Además, ahora sabemos que el hardware llegará a finales de año, justo para celebrar las más de 2 décadas de historias de la marca de videojuegos.

Por medio de un comunicado, XBOX confirmó que la consola debutará el próximo 13 de noviembre y se venderá en unidades limitadas, en minoristas seleccionados. El sistema se venderá por un precio recomendado de $899.99 USD.

Esto significa que será $100 USD más cara que un XBOX Series X de 1 TB con unidad de disco y que costará lo mismo que un PlayStation 5 Pro, cuyo precio en México ronda los $19,000 y los $20,000 MXN. Su preventa iniciará mañana, 27 de agosto, a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México.

La consola incluirá un fabuloso control edición especial que comparte el genial diseño del 25.° aniversario. La buena noticia es que los jugadores podrán adquirir por separado el mando sin la necesidad de gastar demasiado.

El control edición especial debutará antes y estará disponible de forma independiente el próximo 20 de octubre. Su preventa ya está disponible, así que los interesados ya pueden apartarlo por $79.99 USD.

La consola edición especial de XBOX costará $899.99 USD y debutará el 13 de noviembre

La consola edición especial incluirá una sorpresa para los fans de Halo

XBOX decidió consentir a los jugadores que adquieran su consola edición especial con una sorpresa que reveló hoy. Quienes la adquieran tendrán una genial y nostálgica forma de estrenarla, pues incluirá un juego reciente que dejó encantados a los fanáticos de la marca.

El XBOX Series X del 25.° aniversario incluirá una copia de Halo: Campaign Evolved, el más reciente juego de Halo Studios que trajo de vuelta la aventura original del Master Chief con múltiples mejoras. Los jugadores podrán descargar una copia del título sin costo adicional para revivir las viejas glorias de la saga.

Halo: Campaign Evolved fue bien recibido y recibió una calificación de 80 en Metacritic por parte de la prensa. Sin embargo, algunos fans quedaron un tanto decepcionados con los cambios que se hicieron a la jugabilidad del título original de Bungie.

La consola incluirá una copia digital de Halo: Campaign Evolved

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