La industria de los videojuegos es más volátil que nunca, y ni siquiera un lanzamiento exitoso garantiza la seguridad de un estudio ni la de sus empleados. XBOX se encuentra en un contexto particularmente curioso, pues atraviesa un proceso de “reinicio” que ya causó cientos de recortes. Naturalmente, los trabajadores de Gears of War: E-Day se muestran cautelosos.

Eso, al menos, según una nueva investigación de Eurogamer. El informe cita numerosas fuentes provenientes del interior de The Coalition, compañía responsable de la más reciente entrega de la franquicia. Según los encuestados, en el equipo existe un sentimiento de incertidumbre ante la posibilidad de que los despidos afecten a los trabajadores.

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La reestructuración de XBOX genera dudas en The Coalition

En julio, Asha Sharma, la nueva directora de XBOX que reemplazó a Phil Spencer a inicios de 2026, anunció el recorte de 3200 puestos de empleo en la división de videojuegos de Microsoft. Esto como parte de un proceso de reestructuración que pretende regresar la rentabilidad al negocio.

La primera tanda de despidos se realizó ese mismo día y afectó a 1600 trabajadores a lo largo de toda la organización, y también derivó en la separación de múltiples estudios. Los planes de “reinicio” continúan, y en septiembre se puso en marcha la segunda oleada de recortes de personal.

En esa ocasión, Halo Studios despidió gran parte de su personal y soltó las riendas de la franquicia que da origen a su nombre, mientras que Rare y World’s Edge se integraron a Activision. En total, casi 300 personas perdieron su trabajo. ¿La peor parte? Se esperan más reestructuraciones para lo que resta del año fiscal.

En este contexto turbulento, miembros de The Coalition temen que ni siquiera el lanzamiento del esperado Gears of War: E-Day los mantenga a salvo ante posibles despidos. Así lo revelaron fuentes que hablaron con Eurogamer, y que prefirieron mantenerse en el anonimato para proteger su identidad.

Antes de que se llevara a cabo la ronda de recortes de septiembre, The Coalition era optimista en torno a toda esa situación, y creía que estaba relativamente seguro por 2 razones principales: trabajar en una gran producción AAA y ser considerados “los hijos buenos” de XBOX.

No obstante, las fuentes señalan que los múltiples cambios que afectaron a XBOX en los últimos años inevitablemente terminaron por golpear la moral del equipo. Una de las personas que habló con Eurogamer afirmó que los recortes anteriores, como el cierre de Tango Gameworks, “seguían presentes en la mente de todos”.

Y si bien los desarrolladores sentían que Microsoft tenía “fe” en The Coalition, el anuncio del “reinicio” de la división de videojuegos causó un sentimiento de incertidumbre y cautela en el interior del equipo responsable de Gears of War: E-Day.

“El ambiente es sin duda de ‘no celebremos el juego hasta que hayan pasado 3 meses desde su lanzamiento, por si acaso. Eso es muy inusual”, comentó una fuente.

Desarrolladores de Gears of War: E-Day están preocupados por la reestructuración de XBOX

Creadores de Gears of War: E-Day tienen miedo ante posibles despidos

Una de las fuentes aseguró que el equipo pasó por un proceso de crunch en los últimos meses antes del lanzamiento de Gears of War: E-Day, con numerosas horas extra; sin embargo, incluso en ese entonces, el ambiente estaba lejos de ser totalmente negativo. La gerencia alivió las preocupaciones del personal con vacaciones adicionales.

Pero la sensación de seguridad desapareció en septiembre. Como parte de los más recientes recortes de personal, Juan Vaca, quien trabajó como director de historia en la precuela, fue despedido apenas 2 semanas antes del estreno oficial. Lo más triste es que el directivo había celebrado el inminente estreno del juego pocos días antes de perder su empleo.

La repentina partida de Juan Vaca fue “muy desmoralizante” para el equipo. “Me imagino la decepción de trabajar tantos años en un juego para que luego te arrebaten la recta final, completamente fuera de tu control”, comentó una de las fuentes. Los desarrolladores están “descontentos y nerviosos”, y creen que podría haber más recortes.

“Sinceramente, esperábamos que los despidos nos afectaran después del lanzamiento, pero ahora parece que eso ya no importa. Ahora solo esperamos la siguiente oleada, o que nos reorganicen bajo Activision o algo así a finales de este año”, dijo una de las personas entrevistadas.

Por otra parte, existe preocupación sobre si Microsoft pagará las bonificaciones vinculadas con la puntuación de Metacritic, que supuestamente llegarán a finales de octubre si Gears of War: E-Day alcanza calificaciones positivas. Si bien se cree que Juan Vaca y otros trabajadores despedidos sí recibirán el bono, miembros de The Coalition tienen dudas.

La más reciente entrega de la serie posee un puntaje promedio de 88 en Metacritic, por lo que actualmente se encuentra en el top 20 de los mejores títulos de 2026. En lugar de ser un momento de celebración, sus creadores temen lo peor.

“Aquí existía la percepción general de que estábamos en una posición relativamente segura, a pesar de todo lo que sucedía en el sector. Pero ahora esa sensación está en el aire”, afirmó una fuente. Por ahora, Microsoft aún no responde a estos comentarios.

Trabajadores de The Coalition temen por su futuro, a pesar de la buena recepción de Gears of War: E-Day

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