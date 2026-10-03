La maldición de las películas basadas en videojuegos quedó en el pasado y, ahora, este tipo de producciones son una auténtica mina de oro para Hollywood. Actualmente, importantes productoras trabajan en películas que llevarán los universos de amadas franquicias a la pantalla grande, y Sony podría quedarse con los derechos de una de ellas.

Desde mayo de este año, circula reportes sobre la adaptación de una de las sagas más populares y vendidas de la industria. Fuentes aseguran que Amazon GMG, Universal y Skydance están en una lucha encarnizada para conseguir los derechos de la IP, pues tiene el potencial de convertirse en un rotundo éxito en la taquilla.

La información más reciente sobre el proyecto revela que Sony forma parte de las negociaciones y, al parecer, es una de las compañías favoritas para producir la cinta con un creativo de renombre y un actor ganador del Oscar.

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Sony competiría con productoras de Hollywood para llevar esta franquicia al cine

Durante los próximos años, franquicias como The Legend of Zelda, ELDEN RING, Call of Duty y Helldivers harán su esperado debut en los cines. Además, sagas como Sonic y Five Nights at Freddy’s volverán a la pantalla grande tras conquistar la taquilla internacional. Al mismo tiempo, importantes productoras compiten para quedarse con los derechos de una emblemática saga.

A principios de este año, surgieron los primeros reportes sobre una película de Battlefield, la exitosa franquicia de Electronic Arts. Supuestamente, empresas como Netflix, Apple, Amazon MGM, Universal y Skydance están en la lista de interesados en adaptar la saga shooter al cine.

También se mencionó a Sony, que tiene un negocio bastante sólido en la industria cinematográfica y, además, es un referente en los videojuegos gracias a PlayStation. Pues bien, un nuevo reporte asegura que la compañía japonesa ya está en conversaciones sólidas para hacer la película de Battlefield.

Variety reveló que Sony está lista para comprar los derechos cinematográficos de la saga de EA luego de la guerra que se libró en Hollywood. La compañía se negó a hacer comentarios al respecto, pero el reporte señala que es la principal candidata para quedarse con el proyecto.

De esta forma, Sony ganaría más terreno en el cine basado en videojuegos. Hay que recordar que actualmente trabaja con PlayStation Productions para adaptar varias de sus franquicias al cine y a la televisión. Además, colabora con Nintendo para llevar The Legend of Zelda a nuevas audiencias.

En caso de adquirir los derechos de Battlefield, Sony iniciaría una competencia con Paramount, productora que trabaja en una adaptación de Call of Duty, su franquicia rival por excelencia.

Sony podría ser la encargada de adaptar Battlefield a la pantalla grande

¿Qué más sabemos de la película de Battlefield?

El proyecto para llevar Battlefield a los cines ha causado bastante revuelo, pues destacados creativos y actores estarían involucrados. Los reportes aseguran que Christopher McQuarrie, conocido por Misión Imposible, se encargaría de escribir, dirigir y producir la cinta.

Además, Michael B. Jordan, actor que ganó el Oscar con Pecadores, podría protagonizar la cinta, aunque por ahora no hay nada confirmado. También se especula que podría tener un rol creativo dentro del proyecto. Sabemos que Jesse Stern, de Electronic Arts; Carter Swan, de Emerald Neo; Roy Lee y Miri Yoon, de Vertigo; y Elizabeth Raposo, de Outlier Society, también serian productores de la cinta.

La película podría adaptar la trama de algún videojuego en concreto o apostar por una historia original, pero por ahora es un misterio ya que no hay detalles al respecto.

Michael B. Jordan podría estar involucrado o protagonizar la película de Battlefield

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Battlefield.

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