La llegada del PlayStation 6 genera más preocupación que emoción en estos momentos, pues el precio de las consolas sube cada vez más y empieza a ser prohibitivo para muchas personas. De hecho, reportes aseguran que los sistemas de próxima generación serán bastante costosos y que fácilmente superarán la barrera de los $1000 USD.

En una reciente reunión con inversionistas, Sony compartió una noticia poco alentadora para las carteras de los jugadores. Hideaki Nishino, jefe de la división de videojuegos, confirmó que no planean vender hardware con pérdidas significativas en el futuro.

Esto despertó más inquietudes respecto al precio que tendrá el PlayStaton 6, sobre todo ya que un insider reveló recientemente que los costos de producción de la consola se han disparado en los últimos meses debido a la crisis de memoria.

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Sony no venderá consola con pérdidas y el PS6 podría ser muy caro

A lo largo de las décadas, Sony ha subsidiado las consolas de PlayStation, lo que le ha permitido venderlas con precios bastante atractivos. Si bien hay contadas excepciones a esta regla, la realidad es que la compañía ha tomado riesgos para que sus sistemas dominen la industria y obtener ganancias por medio de la venta de juegos.

La cuestión es que el contexto actual es demasiado complicado para seguir con dicha estrategia a largo plazo. La crisis de memoria se extenderá durante varios años y es probable que sus precios nunca vuelvan a ser los de antes. Por ello, hay mucha incertidumbre sobre el precio que tendrán el PlayStation 6 y Project Helix en su estreno.

Debido al panorama complicado, Hideaki Nishino fue cuestionado sobre la rentabilidad de las consolas de PlayStation. El directivo habló de los importante que es el hardware para su negocio, pues es el medio para ofrecer grande experiencias a sus clientes.

Nishino aseguró que no es realista que PlayStation y Sony absorban “todos los aumentos de costos de los componentes” y, por ello, han tenido que aumentar el precio de sus productos. Señaló que las ventas se mantienen estables y que la demanda no ha bajado, a pesar de que reportes recientes reflejan cómo el aumento de precio impactó en las ventas de PS5.

Sony sugiere que el PS6 no estará subsidiado y será una consola cara

Lo preocupante de sus declaraciones es que Sony no planea vender sus consolas con pérdidas importantes, lo que sugiere que el PlayStation 6 será en verdad un sistema costoso. El ejecutivo destacó que, pese a la crisis, su misión siempre será ofrecer calidad y valor a sus clientes.

“Como principio fundamental, no pretendemos vender hardware con pérdidas significativas. Al mismo tiempo, estamos monitoreando cuidadosamente el mercado y evaluando continuamente nuestra estrategia”, explicó Nishino. “Creemos que es importante hacer todo lo posible para garantizar que los clientes comprendan plenamente el valor que ofrecemos en relación con el precio.”

¿El PS6 costará más de $1000 USD?

Desde hace meses, se especula con el precio que tendrá la próxima consola de Sony. El problema es que las cifras aumentan cada vez más con el paso del tiempo, y el consenso general es que el PlayStation 6 no será nada barato.

Insiders como KeplerL2 y Moore’s Law Is Dead sugirieron a finales de 2025 que el PlayStation 6 podría costar entre $600 y $700 USD. Sin embargo, ahora creen que el precio final será mucho mayor debido a que la crisis de memoria se acentuó y ya afectó lanzamientos como el de la Steam Machine.

Recientemente, KeplerL2 habló de nuevo sobre el tema y reveló que los costos de producción del PlayStation 6 han aumentado de forma importante. Por ello, espera que la consola se venda por $1000 USD sin unidad de disco. Por ahora, Sony no ha compartido detalles oficiales sobre su próxima consola; sin embargo, pocos tienen esperanzas de que sea tan accesible como lo fue el PS5 en su estreno.

Las consolas de próxima generación rebasarán fácilmente la barrera de los $1000 USD, según insiders

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