Estamos por presenciar el fin de una era con el cada vez más probable y cercano fin del formato físico. PlayStation es el principal impulsor de esta tendencia, y claramente la comunidad no está feliz; sin embargo, y a medida que las preocupaciones de los jugadores se acumulan por montones, un exejecutivo de Square Enix se muestra optimista.

Hablamos de Jacob Navok, quien en años recientes se convirtió en una figura muy activa en redes sociales, para bien o para mal. Por ejemplo, hace un par de meses dio de qué hablar por burlarse de los rumores que daban cuenta del posible cierre de Double Fine, exestudio de XBOX. Ahora, su más reciente opinión volvió a generar polémica.

Y es que el exejecutivo de Square Enix cree que el fin del formato físico permitirá que los juegos bajen de precio y se vuelvan más baratos en la PS Store de PlayStation con el paso del tiempo. ¿Su principal argumento? La alta competencia.

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El fin del disco podría abaratar los juegos de la PS Store

A principios de julio, Sony anunció que, a partir de los compases iniciales de 2028, dará fin a la producción de videojuegos físicos para los ecosistemas de PlayStation. Estas medidas afectarán cualquier tipo de lanzamiento en disco, lo que engloba títulos first-party y propuestas desarrolladas por estudios de terceros.

Muchas personas están molestas con la decisión por obvias razones, pues eliminar el formato físico pone grandes dudas en materia de preservación y propiedad digital. Además, hay una preocupación genuina en lo que respecta a los precios.

Jacob Navok, quien fue el director de desarrollo comercial de Square Enix entre 2010 y 2015, se pronunció sobre el tema y, a diferencia de lo que opinan los jugadores, cree que el fin de los lanzamientos en disco y el auge del formato digital permitirá que los juegos de la PS Store de PlayStation sean más económicos.

En un post en X, el exdirectivo de la compañía japonesa compartió sus argumentos. Su teoría se basa en la idea de que “la competencia entre editores es lo que impulsa la presión sobre los precios, y no la competencia entre tiendas digitales”. En pocas palabras, señala que los publishers son quienes fijan lo que cuestan los juegos y no las plataformas en sí.

Jacob Navok considera que, una vez que los lanzamientos en disco desaparezcan, las editoras, como Capcom, Take-Two Interactive, Electronic Arts y un largo etcétera, competirán más directamente entre sí en la PS Store, de una forma similar a lo que sucede en Steam. Por ello, cree que el fin del formato físico alterará la forma de fijar los precios de los juegos.

El exdirectivo de Square Enix puso como ejemplo a Final Fantasy XVI, que muestra una tendencia a la baja en la tienda de Valve en términos de precio. Según Navok, eso se debe al hecho de que el JRPG compite con cada vez más juegos con el paso del tiempo.

“Cuando más se convierta la tienda de PlayStation en [una plataforma] exclusivamente digital, mayor será la aceleración de esa tendencia. Verán más rebajas y precios dinámicos similares a los de Steam porque los editores competirán entre sí en mayor medida”, afirmó Jacob Navok.

Jacob Navok cree que bajarían los precios de los juegos digitales de PlayStation con el dl formato físico

Los precios de la PS Store generan preocupación entre los fans de PlayStation

Jacob Navok también explicó en su post que la competencia entre plataformas, como Steam y la Epic Games Store, modifica principalmente el porcentaje de ganancias que se quedan los desarrolladores, no el precio que pagan los jugadores. Naturalmente, estas declaraciones generaron polémica en redes sociales.

Y sí, las palabras del exdirector comercial de Square Enix recuerdan a la postura de Gordon Thornton, un exveterano de Sony Interactive Entertainment que negó que PlayStation tuviera un monopolio. Según él, son los estudios desarrolladores quienes fijan el precio de sus lanzamientos.

Incluso si Jacob Navok tiene razón y los juegos digitales de la PS Store se vuelven más baratos, aún hay incertidumbre por lo que sucederá una vez que PlayStation elimine los estrenos en disco a partir de 2028, una decisión que parece que ya está tallada en piedra a pesar de las críticas de los fans y los numerosos intentos de boicot.

En el caso de Latinoamérica, próximamente se implementarán los precios regionalizados. La tasa de conversión para la PS Store de México generó mucha polémica, pero Sony aclaró posteriormente que la tabla que se compartió en el comunicado original sólo corresponde al tipo de cambio para las tarjetas de regalo y el monedero.

Con el fin del formato en disco, la PlayStation Store se convertirá en la vía principal para comprar juegos digitales

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con Jacob Navok? Déjanos leerte en los comentarios.

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