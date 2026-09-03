Los aranceles de Estados Unidos obligaron a Sony y Microsoft a ajustar el precio de PlayStation 5 y XBOX Series X|S, consolas que actualmente son mucho más caras que en su lanzamiento. La guerra comercial de Donald Trump también afectó a Nintendo y sus planes para el lanzamiento de Switch 2, pero al final el mandatario no pudo salirse con la suya y los aranceles fueron declarados ilegales e inconstitucionales.

Como consecuencia, dichas compañías recibieron un enorme reembolso por parte del gobierno de Estados Unidos, pero el precio de sus consolas no disminuyó e, incluso, aumentaron aún más. Algunos jugadores demandaron a Nintendo por enriquecerse injustamente con los aumentos de precios y el reembolso de los aranceles, y le exigieron que devolviera parte del dinero a sus clientes.

La compañía japonesa se negó y argumentó que los jugadores fueron quienes decidieron comprar sus productos a sobreprecio tras el impacto de los aranceles. Ahora, Sony y Microsoft tomaron una decisión sobre el tema y, desafortunadamente, seguirán el ejemplo de Nintendo.

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Sony y PlayStation no harán reembolsos de los aranceles a sus jugadores

Los jugadores criticaron duramente a Nintendo por quedarse con la totalidad del reembolso de los aranceles, cuando sus clientes fueron quienes absorbieron el impacto de los aumentos de precio de sus consolas y accesorios. La compañía se escudó al decir que sus fans aceptaron los nuevos precios y recibieron “exactamente aquello por lo que negociaron y pagaron: una consola, un juego y/o un accesorio a un precio acordado por ambas partes”.

Los fanáticos de PlayStation esperaban que Sony tomara otro rumbo y decidiera hacer reembolsos a los jugadores que pagaron de más por un PS5 debido a los aranceles. Sin embargo, la compañía decidió seguir los pasos de Nintendo y no compartirá nada de los $508 millones de dólares que recibirá del gobierno de Estados Unidos.

El equipo legal de Sony publicó un comunicado (vía Game Spot) para confirmar que sus jugadores no podrán recuperar el sobreprecio que pagaron por un PS5 debido a los aranceles de Donald Trump. La compañía explicó que sus clientes pagaron un precio justo de forma voluntaria, así que no tiene la obligación de hacer reembolsos.

“Pagar el precio justo de mercado por bienes de consumo adquiridos voluntariamente no constituye un daño real reconocible legalmente”, afirmó su equipo legal.

Además, Sony explicó que PS5 subió de precio no sólo por los aranceles, ya que el ajuste fue necesario por una mezcla de factores económicos. Con ello, reforzaron su argumento de que no están obligados a devolver su inversión a los jugadores ni a reducir el precio de su hardware.

“Si los aranceles fueran la causa del aumento de precios, cabría esperar que SIE bajara los precios una vez eliminados los aranceles, no que los volviera a subir. En cambio, la cronología confirma que el precio de las consolas PlayStation incluye un conjunto diverso y dinámico de costes de producción”, añadieron los abogados de Sony.

Sony no hará reembolsos por los aranceles ni bajará el precio del PS5

Microsoft tampoco hará reembolsos por los aranceles a los jugadores de XBOX

Hay malas noticias para los jugadores de XBOX que pagaron de más por un Series X|S, pues Microsoft tampoco planea hacer reembolsos relacionados con los aranceles de Donald Trump. Su equipo legal tomó el mismo camino que Nintendo y PlayStation, pues aseguró que sus clientes aceptaron los precios de sus consolas.

“No hay nada injusto en que el demandante compre un XBOX al precio anunciado y reciba exactamente lo que pagó”, afirmaron los abogados de Microsoft.

El gigante tecnológico añadió que las demandas colectivas de los jugadores no logran demostrar una “diferencia de precios atribuible a los aranceles”. Por ello, la compañía también conservará la totalidad del reembolso proveniente del gobierno de Estados Unidos y no ajustará el precio de sus consolas.

Microsoft también se negó a hacer reembolsos y a ajustar el costo de las consolas de XBOX

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