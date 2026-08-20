Nintendo acaba de lanzar una nueva actualización para Splatoon 3 que incluye contenido relacionado con Splatoon Raiders y varios ajustes para mejorar el equilibrio de sus combates.

La versión 11.3.0 está disponible tanto para Nintendo Switch como para Nintendo Switch 2, aunque una de sus principales novedades está pensada especialmente para quienes ya completaron la historia principal del nuevo spin-off.

Un arma de Splatoon Raiders llega a Splatoon 3

La gran novedad de esta actualización es la Plastic-Bottle Shot Replica, un arma que se podrá conseguir dentro de Splatoon 3 si tienes datos guardados de Splatoon Raiders en la misma consola.

Para obtenerla, será necesario haber completado la historia principal de Splatoon Raiders. Después, podrás reclamar el arma desde la terminal del lobby de Splatoon 3.

La nueva arma comparte exactamente las mismas características que la Tentatek Splattershot, por lo que su llegada representa una recompensa especial para quienes se aventuraron en la nueva experiencia de la franquicia.

Splatoon 3 también recibirá cambios para sus combates

Más allá del nuevo contenido, la versión 11.3.0 incluye varios cambios para el multijugador. Nintendo modificó las especificaciones de algunas armas principales y especiales.

Algunos de estos cambios buscan que sea más difícil que determinadas armas mantengan las Splat Zones bajo control de forma demasiado segura o ejerzan presión constante sobre los rivales.

Por otro lado, otras armas recibieron modificaciones para reforzar sus características particulares o facilitar su uso durante las partidas.

Nintendo también confirmó que la siguiente actualización continuará enfocándose en el equilibrio del multijugador, así que todavía quedan más ajustes por delante.

Finalmente, la versión 11.3.0 corrige un pequeño problema relacionado con Squid Surge, en el que realizar determinadas acciones inmediatamente después de saltar de una pared permitía desplazarse horizontalmente más de lo normal.

Splatoon 3 se encuentra disponible en Nintendo Switch y parece que aún tiene mucho que ofrecer.

¿Ya completaste Splatoon Raiders para conseguir la nueva arma? Cuéntanos en los comentarios.

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