Aunque muchos juegos comienzan a perder jugadores conforme pasan los años, hay excepciones que consiguen mantener a su comunidad e incluso hacerla crecer. Ese parece ser el caso de Splatoon 3, pues Nintendo confirmó un dato bastante llamativo sobre su desempeño reciente.

El título debutó originalmente en 2022 y, pese al paso del tiempo, continúa siendo una de las experiencias importantes dentro de la franquicia. Ahora sabemos que su comunidad está incluso más activa que antes.

Splatoon 3 tiene más jugadores en 2026

Seita Inoue, director de Splatoon 3, habló sobre el estado actual de la franquicia en una entrevista con Famitsu y reveló que el número de personas que juegan el título aumentó durante este año.

De acuerdo con el creativo, hay más jugadores de Splatoon 3 en 2026 que los que había en 2025. Para Nintendo, este crecimiento podría estar relacionado con la llegada de Splatoon Raiders, pues ambos proyectos estarían teniendo un efecto positivo entre sí:

“Además, Raiders fue revelado hace aproximadamente un año, y desde entonces el número de personas que juegan Splatoon 3 ha aumentado”, explicó Inoue.

Ante la sorpresa del entrevistador, el director confirmó nuevamente el dato y señaló que Splatoon 3 tiene más jugadores este año que el anterior:

“Sí. Hay más personas jugando en 2026 que en 2025, así que creemos que han tenido un efecto positivo entre sí”, comentó.

La actualización para Switch 2 y nuevo contenido sería los factores

Otro factor que pudo contribuir a mantener vigente el juego fue su actualización para Nintendo Switch 2, que añadió diferentes mejoras para quienes disfrutan el título en la nueva consola.

A esto se suma que Nintendo continúa llevando contenido y actividades al juego. De hecho, la compañía confirmó el regreso del Splatoween, el evento especial de Halloween que pondrá nuevamente a los jugadores a elegir entre Team Wizard, Team Knight y Team Ninja.

El evento comenzará el 31 de octubre y tendrá combates Tricolor Turf War acompañados por decoraciones temáticas.

¿Sigues jugando Splatoon 3 en 2026 y qué te parece que tenga más jugadores que el año pasado? ¿Crees que Splatoon Raiders está ayudando a mantener vivo el interés por la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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