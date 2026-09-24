Uno de los temas que más conversación ha generado desde que se mostró Stellar Blade en Nintendo Switch 2 tiene que ver con su rendimiento.

La versión para la consola híbrida busca mantener una experiencia fluida, pero Shift Up ya prepara una opción que dará mayor control a los jugadores.

Una opción para cambiar la experiencia

La compañía confirmó que la versión completa de Stellar Blade para Nintendo Switch 2 incluirá una opción para activar o desactivar la generación de cuadros. Esto significa que los jugadores podrán decidir libremente si quieren utilizar esta tecnología durante sus partidas.

La decisión llega después de que el juego recibiera un demo en Nintendo Switch 2 hace algunos días. Shift Up ha estado revisando los comentarios de los jugadores y consideró que ofrecer esta alternativa sería algo que la comunidad agradecería.

¿Qué pasa si desactivas la generación de cuadros?

Con la generación de cuadros activada, Stellar Blade apunta a ofrecer una experiencia cercana a los 60 fps en Nintendo Switch 2. No obstante, utilizar esta tecnología puede provocar lag y algunos detalles visuales.

Al desactivarla, la tasa de cuadros será menor, por lo que la imagen no tendrá la misma fluidez. A cambio, esta configuración podría ofrecer una respuesta más directa de los controles y reducir algunos de los problemas que ciertos jugadores detectaron en el demo.

Aquí cada jugador tendrá que decidir qué prefiere. ¿60 fps con generación de cuadros o una menor tasa de cuadros a cambio de una respuesta potencialmente más natural?

Una nueva oportunidad para disfrutar el juego

Te recordamos que Stellar Blade nos pone en el papel de EVE, integrante del 7.º Escuadrón Aerotransportado, quien desciende desde una colonia espacial para recuperar una Tierra devastada por unas criaturas conocidas como Naytiba.

Durante su misión, EVE recorrerá las ruinas de la humanidad mientras descubre fragmentos del pasado y secretos que harán que su objetivo sea mucho más complicado de lo que parecía inicialmente.

El juego apuesta por combates rápidos con combos, habilidades especiales, mejoras de armas y enfrentamientos contra varios jefes.

Stellar Blade llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre. La versión completa permitirá cambiar la generación de cuadros cuando los jugadores quieran, así que habrá que ver qué configuración termina convenciendo más a la comunidad.

¿Probarás Stellar Blade en Nintendo Switch 2? ¿Prefieres más fps o una respuesta más directa de los controles? Cuéntanos en los comentarios.

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