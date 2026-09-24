Los fans del survival horror de la vieja escuela tienen una nueva opción para pasar un buen rato sufriendo. DreadXP y el desarrollador Vincent Adinolfi confirmaron que Heartworm llegará a consolas durante los próximos días.

La aventura apuesta por una estética inspirada en los juegos de terror de finales de los 90. Además, combina diferentes perspectivas y mecánicas que buscan recuperar parte de la esencia de aquella época.

Heartworm llegará en octubre a varias plataformas

Heartworm estará disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y Xbox One a partir del próximo 1 de octubre.

El título debutó originalmente en PC mediante Steam el 31 de julio de 2025 y, después de poco más de un año, la propuesta de DreadXP se prepara para llegar a un público mucho más amplio.

Una historia marcada por la pérdida y los recuerdos

La protagonista de Heartworm es Sam, una joven que no consigue superar la muerte de su querido abuelo. En su búsqueda por encontrar una manera de reunirse con él, termina cayendo en un misterioso agujero de internet.

Después de seguir las pistas de un extraño foro, Sam llega hasta una supuesta casa sobrenatural ubicada en las montañas. Su objetivo será descubrir si realmente existe una forma de comunicarse con el otro lado.

La aventura gira alrededor del duelo y la pérdida, mientras Sam explora escenarios inspirados en la era de los primeros juegos 3D de terror.

Aquí lo puedes ver:

Una cámara será tu mejor arma

Heartworm busca rendir homenaje a clásicos como Silent Hill y Resident Evil, pero no se limita a copiar sus fórmulas. El juego combina cámaras fijas con una perspectiva sobre el hombro para ofrecer una experiencia más moderna.

La cámara también tendrá una función importante durante los enfrentamientos, pues será utilizada como arma. A esto se suman exploración, acertijos clásicos y algunos combates.

La aventura tendrá una duración aproximada de 4 a 6 horas, múltiples finales, escenas prerenderizadas y otras creadas dentro del propio juego.

Finalmente, será posible activar efectos de pixelado y filtros retro para darle todavía más apariencia de juego de aquella época. Todo esto estará acompañado por una banda sonora original pensada para reforzar la atmósfera de terror.

¿Te llama la atención este homenaje al survival horror con estilo de los 90? ¿Le darás una oportunidad cuando llegue a consolas? Cuéntanos en los comentarios.

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