Desde su lanzamiento, Street Fighter 6 ha colaborado con licencias de todo tipo y en esta ocasión toca el turno del mahō shōjo. Star Detective Precure! lleva su particular mezcla de chicas mágicas, misterio y detectives a las calles de Metro City para resolver un caso muy particular.

Mientras esperamos la llegada de Arjun, el nuevo personaje de Street Fighter 6, Capcom confirmó la colaboración entre Street Fighter 6 y Star Detective Precure! en el marco del Tokyo Game Show 2026. El proyecto llevará a las protagonistas del anime al Battle Hub, donde las chicas mágicas conocerán a Luke, Jamie y Kimberly.

La colaboración será a través de una historia original de cuatro episodios dentro del juego. Su estreno está programado para el 17 de diciembre de 2026.

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Las chicas mágicas invaden el Battle Hub

El primer caso por resolver es descubrir por qué una de las arcades del Battle Hub aparece destruida y prácticamente inservible. Las heroínas tendrán que descubrir a los responsables y comenzarán interrogando a las jóvenes promesas de Street Fighter 6.

Entre los personajes involucrados estarán Luke, Jamie y Kimberly, quienes comparten el estilo anime de Star Detective Precure! para este crossover.

Además de la historia, Capcom adelantó que habrá diversos objetos de colaboración para los avatares, aunque por ahora no se han revelado todas las recompensas que llegarán en el futuro. Se espera que lleguen stickers, títulos y otros regalos, como ha pasado con otras colaboraciones.

La colaboración resulta curiosa por el contraste de ambas franquicias, aunque vale la pena recordar que Ingrid tiene algunas similitudes con las protagonistas de Star Detective Precure!. Street Fighter es una de las series de juegos de peleas más importantes de Capcom, mientras que Star Detective Precure! es la entrega número 23 de Precure y actualmente se encuentra en emisión.

La colaboración comenzará en diciembre y estará compuesta por cuatro episodios con una historia distinta en cada ocasión. Es muy probable que el crossover sea limitado y las recompensas sean muy sencillas, pero sería muy bueno que en el futuro Capcom aproveche estas licencias y nos sorprenda con trajes de los personajes.

¿Qué opinas de esta colaboración? ¿Te gustaría que Capcom continúe creando contenido similar en el futuro? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre Street Fighter puedes visitar esta página.

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