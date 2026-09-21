La polémica sigue tras el rompimiento entre Kojima Productions y PlayStation para el desarrollo de PHYSINT, el sucesor espiritual de Metal Gear Solid y, de acuerdo con Hideo Kojima, la conclusión de 4 décadas de trayectoria en la industria de los videojuegos.

Reportes que se publicaron tras la ruptura, señalaron razones diversas por las que la compañía y el estudio del creativo tomaron caminos separados, pero uno en específico señaló que las ventas de Death Stranding tenían que ver.

Kojima Productions respondió ante lo escrito y el periodista responsable hizo lo propio e incluso desmintió la versión de que la cancelación del proyecto fue sorpresiva y de un día para otro.

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Jason Schreier responde al comunicado de Kojima Productions y desmiente la versión de Hideo Kojima

Kojima Productions, en un acto inesperado, publicó un comunicado en redes sociales donde pidió a los fans que tomaran con escepticismo el reporte que asegura que el desempeño comercial de Death Stranding tuvo que ver en la decisión de Sony y PlayStation para no apoyar más PHYSINT.

Aunque no se menciona el título del artículo, hace referencia a lo que reportó Jason Schreier, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más reconocidas en la industria de los videojuegos.

Luego de que se hiciera público el comunicado en redes, Jason Schreier se sintió aludido y respondió en el foro ResetEra.

Ahí, el periodista aseguró que, de acuerdo con información interna y confiable, la decisión de Sony no se tomó de un día para otro, ni fue sorpresiva, pues la compañía japonesa y Kojima Productions estuvieron en negociaciones tiempo antes de que se hiciera oficial la ruptura. Desde esta perspectiva, ambas partes no llegaron a un acuerdo y Hideo Kojima sabía de antemano del rompimiento:

“Sony y Kojima Productions estuvieron en negociaciones sobre el futuro de PHYSINT durante un tiempo antes de que fuera cancelado. Kojima Productions puede estar descontenta con la forma en que SIE lo manejó, pero la noticia no salió de la nada”.

Jason Schreier:



“Sony and Kojima Productions were in negotiations over the future of PHYSINT for a while before it was canceled. Kojima Productions may be unhappy about how SIE handled it, but the news didn't come out of nowhere.” pic.twitter.com/TrR1abqLql — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) September 20, 2026

Kojima asegura que le notificaron el final de la relación por Zoom

En una entrevista con IGN, Hideo Kojima reveló el momento en que Sony le informó sobre la cancelación de PHYSINT y el final de la relación con su estudio.

De acuerdo con el creativo, fue de forma rápida, a través de la plataforma de videollamada Zoom y la compañía japonesa no le dio una razón concreta sobre el motivo por el que ya no apoyarían el juego.

En ese momento, el padre de Metal Gear y Death Stranding consideró el cierre del estudio, pero en lugar de es buscó un nuevo editor hasta que encontró a XBOX con el ánimo, y el presupuesto, para el desarrollo de su próximo videojuego después de OD, título que terror que ya lleva tiempo en desarrollo en una aventura conjunta con Microsoft.

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