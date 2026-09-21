El final de la relación entre PlayStation y Kojima Productions para el desarrollo de PHYSINT involucra posibles cambios a nivel tecnológico. Hideo Kojima se adaptó muy bien al uso de Decima Engine, motor de Guerrilla, pero al final es propiedad de Sony y su división de videojuegos.

El cambio de editor, ahora XBOX, generó dudas respecto a la decisión que tomará el creativo japonés y las posibilidades reales en cuanto a la tecnología que usará pata crear el juego.

Detalles insinúan que Unreal Engine 5 sería el elegido, pero de acuerdo con Kojima, es un tema que todavía está por decidirse e incluso no descarta Decima Engine.

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Hideo Kojima no descarta el uso de Decima Engine para PHYSINT pese a la ruptura con PlayStation

Durante una entrevista con IGN, Hideo Kojima habló sobre el motor gráfico que usará para el desarrollo de PHYSINT. Antes de romper con PlayStation, la expectativa era que usara Decima Engine de Guerrilla dados los buenos resultados que hubo con las 2 entregas de Death Stranding, pero ahora eso parece imposible.

De acuerdo con el genio japonés, es un tema que sigue sin decidir, pero no descarta que pueda usar el motor de PlayStation, algo que parece casi imposible ahora que XBOX es el editor del proyecto.

A su vez, esto dio una perspectiva diferente para Kojima y su estudio pues asegura que hay muchas opciones tecnológicas en XBOX y eso lo sorprende al grado de que desea usar tanto como pueda para el desarrollo del sucesor espiritual de Metal Gear Solid:

“Aún no lo he decidido del todo. Sigo experimentando. Después de decidir colaborar con XBOX, dijeron que nos darían mucho soporte tecnológico. Cuando fui a visitarlos durante los días de Don Mattrick, tenían tantos laboratorios y experimentaban con muchas cosas, como tecnología de vanguardia, realmente nueva. Me sorprendió mucho. Pensaba: ¡Aquí hay tantos Doc Brown de Volver al Futuro! Así que quiero aprovechar toda esta nueva tecnología. Cualquier cosa que pueda usar, quiero usarla, pero realmente no he decidido sobre el motor".

Decima Engine, el motor gráfico de Death Stranding

¿Kojima Productions puede usar PHYSINT?

Hideo Kojima puede tener la intención de usar Decima Engine después de todo, pero se trata de una situación complicada.

De inicio, el motor es de Guerrilla Games, pero a nivel vertical es propiedad de PlayStation y solo se ha usado en proyectos internos de la marca, así como en aquellos que ha autorizado, como en el caso de Death Stranding. Un caso previo es Until Dawn de Supermassive Games.

Juego Desarrollador Killzone: Shadow Fall Guerrilla Until Dawn Supermassive Games Until Dawn: Rush of Blood Supermassive Games Horizon Zero Dawn Guerrilla Death Stranding Kojima Productions Horizon Forbidden West Guerrilla Death Stranding 2 Kojima Productions

Originalmente, la intención de PlayStation era tener todo dentro de su ecosistema, pero en el caso de Death Stranding y dado que Kojima Productions tiene los derechos, se logró un lanzamiento multiplataforma. Hoy puedes jugar este título en XBOX y PC, además de PlayStation, así que no habría problema para que PHYSINT pase por ese mismo proceso.

Sin embargo, parece complicado que esto suceda dada l postura de Sony. Reportes aseguran que la compañía ya no dio acceso a Hideo Kojima al motor gráfico, ni a su división de cinematografía.

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