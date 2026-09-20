PlayStation se ganó la apatía de miles de jugadores en los últimos meses debido a una sucesión de malas decisiones, así que es lógico que todo lo relacionado con él esté envuelto en controversia. Marvel’s Wolverine no es la excepción, e incluso desde antes de su estreno ha tenido que lidiar con numerosas críticas y quejas.

Por si fuera poco, el nuevo exclusivo de PS5 ahora enfrenta una nueva controversia. Resulta que un elemento visual de uno de los escenarios hizo creer a los fanáticos que Insomniac Games utilizó una de las tecnologías más criticadas de la actualidad durante el desarrollo. Por suerte, todo se trató de un simple malentendido.

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Insomniac Games niega el uso de IA en Marvel’s Wolverine

Sin duda, la IA es una de las herramientas tecnológicas más controvertidas en la industria del gaming y otros sectores. Además de provocar aumentos de precio masivos en las consolas y los componentes de PC, genera preocupaciones en torno a posibles despidos generalizados e infracciones de derechos de autor.

Y claro, tampoco ayuda el hecho de que la inteligencia artificial generativa suele dar resultados deficientes en muchos casos. Con todo esto sobre la mesa, es totalmente comprensible que algunos jugadores levantaran la ceja cuando vieron una señal sospechosa en Marvel’s Wolverine.

En un momento de la campaña del nuevo juego de PlayStation 5, es posible observar un cartel de baño muy raro. La imagen muestra un ícono deforme que carece de una forma clara. Ese es un tipo de error muy común que suelen tener las imágenes generadas con IA.

Un usuario en redes sociales destacó la imagen y criticó a Insomniac Games por, supuestamente, emplear IA durante el desarrollo; sin embargo, James Stevenson, director de la comunidad, respondió a las críticas y negó las acusaciones. En una publicación, afirmó que Marvel’s Wolverine no utiliza inteligencia artificial y achacó la falla a un simple bug de UV.

“No. Se trata de un error en el mapeado UV y ya tenemos una solución. No hay elementos generados por IA en Marvel’s Wolverine”, afirmó Stevenson en su post.

El meapeado de coordenadas UV es una técnica utilizada en el desarrollo de videojuegos que sirve para aplicar texturas sobre modelos 3D. Básicamente, determina cómo se coloca una imagen 2D sobre una superficie de un objeto 3D. Un error en ese apartado podría causar el efecto que se observa en las capturas que empezaron a circular por Internet.

Insomniac Games confirma que no se usó inteligencia artificial en Marvel's Wolverine

Marvel’s Wolverine es un éxito pese a las críticas de los detractores

Por supuesto, algunas personas se muestran escépticas y no creen en las palabras de James Stevenson. Es natural que existan dudas, pues Sony ya jugueteó con la idea de implementar inteligencia artificial en nuevas funciones y características para los ecosistemas PlayStation.

Sea como sea, esta es apenas una de las tantas controversias que enfrentó Marvel’s Wolverine en semanas recientes. En la previa a su lanzamiento, el título recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada. En este momento, el exclusivo de PS5 tiene una puntuación de 77 en Metacritic.

Además, los jugadores empezaron a criticar los rastros de olor que aparecen en ciertos momentos e indican el camino a seguir, una guía innecesaria al considerar que el título de Insomniac Games presenta una aventura muy lineal. Los desarrolladores reconocieron las quejas de los fans, y lanzaron una actualización que ajusta ese sistema.

A pesar de la polémica, Marvel’s Wolverine debutó con el pie derecho. Nuevos informes revelan que vendió casi 2 millones de unidades en sus primeros días en el mercado, por lo que sería el título first-party de Sony más exitoso de 2026, por encima de Marvel Tokon, Saros y Marathon.

Marvel's Wolverine recibe muchas críticas negativas

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