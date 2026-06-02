El State of Play estuvo repleto de anuncios muy interesantes que, al menos, vale la pena tener bajo el radar. Más allá de los esperados como Marvel’s Wolverine, también hubo lugar para algunas sorpresas. En ese sentido, los fanáticos de los juegos de conducción estarán felices de saber que Stuntman: Hollywood es una realidad.

Así es, la clásica franquicia olvidada que nació durante la era del PS2 está de vuelta con una nueva entrega para PlayStation 5. Aunque la fecha de lanzamiento permanece como un misterio, ya pudimos ver algunas secuencias con gameplay y muchas referencias a películas.

Stuntman: Hollywood ya es una realidad

Como su nombre indica, en Stuntman: Hollywood asumiremos el rol de un doble de acción que participa en toda clase de largometrajes. A diferencia de otros títulos de autos en el que el objetivo es correr en carreras y torneos, aquí la meta es participar en persecuciones, escenas de choques y más.

Este videojuego producido por Saber Interactive toma prestado algunos elementos de las entregas originales, y también está inspirado en la serie Burnout y Split/Second. Los desarrolladores prometen una gran precisión y flexibilidad al volante gracias a los controles tipo arcade.

Pero claro, uno de los aspectos más importantes de Stuntman: Hollywood son las producciones en las que participáremos. En la campaña tendremos la oportunidad de realizar acrobacias y mucho más durante los rodajes de Volver al Futuro, Miami Vice, Death Race, Rápido y Furioso, Knight Rider y otras películas o series.

Los automóviles también desempeñarán un rol clave por obvias razones. El comunicado oficial revela que podremos ponernos al volante del icónico DeLorean y otros tipos de vehículos equipados para hacer derrapes, esquivar disparos e incluso conducir sobre 2 ruedas.

Stuntman: Hollywood es el nuevo juego de la franquicia

¿Cuándo estará disponible Stuntman: Hollywood?

Los desarrolladores de Saber Interactive también dieron a conocer que Stuntman: Hollywood incluirá episodios que fungirán como material adicional, como escenarios dedicados a acrobacias, cortometrajes y todo tipo de retos. Podremos ver nuestra trayectoria, revisar los trofeos y más a través del Garaje.

Todo esto suena emocionante, pero tristemente deberemos armarnos de paciencia. El título aún no tiene una ventana de lanzamiento aproximada, aunque ya está disponible para agregarlo en la lista de deseos de la PS Store de PlayStation 5.

A continuación, puedes ver el primer trailer oficial de Stuntman: Hollywood:

Pero dinos, ¿te emociona el regreso de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre el resto de anuncios del State of Play si visitas esta página.

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