LO QUE DEBES SABER:

Un atacante no identificado arremetió contra las oficinas de InXile Entertainment en Tustin, California, el 11 de noviembre, efectuando varios disparos contra el edificio

La policía detuvo al sospechoso poco después, el 13 de noviembre, pero no logró determinar el motivo del ataque

El incidente no dejó heridos, y InXile Entertainment está colaborando con las autoridades en la investigación en curso

Actualmente, InXile Entertainment desarrolla el RPG Clockwork Revolution, cuyo lanzamiento está previsto para 2027 como título exclusivo para Xbox

Esta semana se vivieron momentos tensos en InXile Entertainment, estudio de XBOX que actualmente trabaja en Clockwork Revolution. De acuerdo con reportes policiales, un sujeto no identificado atacó las oficinas de la desarrolladora antes de ser detenido con un arma en su posesión.

El incidente sucedió el pasado 11 de noviembre, en las inmediaciones de las oficinas del estudio, ubicado en Tustin, California, Estados Unidos. De acuerdo con los detalles, el sujeto disparó varios proyectiles en contra del edificio. Por fortuna, las autoridades lograron detenerlo y hubo saldo blanco.

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InXile Entertainment sufre ataque en sus oficinas

Los reportes revelan que el incidente ocurrió a la 1:10 PM, del pasado 11 de noviembre. Un sujeto armado disparó desde su vehículo contras las instalaciones de InXile Entertainment, estudio liderado por Brian Fargo y que es conocido por sus excelentes RPG.

La policía registró el incidente como un tiroteo, en el que “varias balas impactaron en al menos un edificio de la zona”. Entre 5 y 8 proyectiles impactaron en la planta baja de las oficinas de InXile Entertainment, así que las autoridades iniciaron una investigación para descartar un ataque planeado contra el estudio.

Luego de varios días de búsqueda, el departamento de policía detuvo al sospechoso el 13 de noviembre. A pesar de los interrogatorios, no pudieron descubrir los motivos detrás del tiroteo.

“Los agentes llegaron allí [el 11 de noviembre] Respondieron a un aviso de un tiroteo desde un vehículo en marcha. Encontraron varios casquillos. Nadie resultó herido. Procesaron la escena del crimen y, en algún momento de la mañana del viernes, poco antes de las 11:00 AM, detuvieron a un sospechoso. La investigación aún continúa para determinar dónde y por qué ocurrió”, explicó un agente.

Tras lo ocurrido, un portavoz de inXile Entertainment explicó que están colaborando con las autoridades en las investigaciones. También reafirmó que, por fortuna, hubo saldo blanco.

“Nos alivia que nadie resultara herido en nuestras oficinas de inXile. Nuestra prioridad es brindar apoyo a nuestro equipo y estamos colaborando estrechamente con las autoridades policiales en la investigación”, afirmó el estudio en declaraciones para Kotaku.

Las oficinas de inXile Entertainment fueron blanco de un tiroteo

Clockwork Revolution será uno de los exclusivos de XBOX para 2027

InXile Entertainment sigue trabajando en Clockwork Revolution, su nueva franquicia que será una de las grandes apuestas de XBOX para 2027. El RPG es importante en la estrategia actual de la marca, pues está planificado para ser un exclusivo de XBOX Series X|S.

Durante el XBOX Games Showcase 2026, Asha Sharma, jefa de la marca, confirmó que el título sólo se podrá jugar en las consolas de Microsoft y en PC, así que no lo veremos en PS5. El juego aún no tiene una fecha exacta para su estreno, pero es un hecho que llegará en algún momento del próximo año.

Clockwork Revolution es un RPG steampunk donde cada una de nuestras decisiones cambiará la historia. El título nos pondrá en los zapatos de Morgan Vanette, miembro de la organización Rotten Row Hooligans, quien se enfrentará a Lady Ironwood en una aventura llena de viajes en el tiempo.

Clockwork Revolution será exclusivo de XBOX en consolas

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