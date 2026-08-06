Las señales siguen llegando para los fans de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Después de que el juego recibiera clasificaciones por edades en distintos territorios y de que una actualización en la tienda de Nintendo UK alimentara los rumores sobre un posible lanzamiento en noviembre, ahora el propio Nintendo volvió a dar una señal importante.

La compañía publicó su más reciente informe para inversionistas y, entre los títulos que llegarán próximamente a Nintendo Switch 2, reafirmó que el esperado remake continúa previsto para finales de 2026. Aunque todavía no hay un día confirmado, el mensaje deja claro que el proyecto sigue avanzando según lo planeado y evita los rumores de posibles retrasos.

Nintendo mantiene el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para finales de 2026

En su nuevo reporte financiero, Nintendo volvió a incluir The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake dentro de los juegos planeados para los próximos meses.

Esta confirmación resulta importante porque reduce considerablemente las posibilidades de que el proyecto se retrase hasta 2027, algo que algunos jugadores comenzaron a considerar debido al silencio de la compañía sobre su fecha de lanzamiento.

Con esta actualización, todo apunta a que el remake llegará antes de que concluya el año y estará disponible durante la temporada navideña, uno de los periodos comerciales más importantes para la industria de los videojuegos.

El posible lanzamiento en noviembre sigue cobrando fuerza

La nueva confirmación también da más peso a los rumores que surgieron recientemente alrededor del juego.

Hace unos días, Nintendo UK modificó la fecha de lanzamiento de una serie de amiibos para el 12 de noviembre que cae en jueves. Ese detalle llamó la atención porque Nintendo suele estrenar sus juegos exclusivos precisamente ese día de la semana.

Si bien la compañía no ha relacionado oficialmente esos amiibos con The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, muchos aficionados creen que ambos lanzamientos podrían coincidir.

A esto se suma que el remake ya obtuvo la clasificación E10+ por parte de la ESRB en Estados Unidos, una clasificación provisional PEGI 12 en Europa y la clasificación B (+12 años) en México, registros que normalmente aparecen cuando un desarrollo está cerca de concluir.

Por ahora, Nintendo sigue sin revelar la fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, con la ventana de estreno reafirmada oficialmente y varios indicios apuntando a noviembre, parece que el regreso de una de las aventuras más queridas de Link está cada vez más cerca.

¿Crees que Nintendo anunciará pronto la fecha de lanzamiento del juego? ¿Piensas que el remake llegará el 12 de noviembre? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente